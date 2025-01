Instagram nasconde i risultati della parola “Democratici”?

News

Martina Pedretti | 21 Gennaio 2025

Instagram starebbe “per errore” nascondendo l’hashtag “Democratici”

Meta è al centro di una controversia dopo che alcuni utenti di Instagram hanno segnalato difficoltà a cercare termini come “Democratico” o “Democratici” (democrat/democrats in inglese), ricevendo il messaggio: “abbiamo nascosto questi risultati“. Nel frattempo, l’hashtag “Republican” produce oltre 3,3 milioni di post, e si alimentano accuse di faziosità politica.

Il problema si è verificato poco dopo l’insediamento di Donald Trump, evento a cui ha partecipato il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg. Alcuni utenti hanno collegato l’incidente a un presunto allineamento politico dell’azienda, ma Meta ha negato ogni accusa, dichiarando che si tratta di un problema tecnico che coinvolge hashtag di tutto lo spettro politico e garantendo una rapida soluzione.

L’esperto di social media Matt Navarra ha definito la situazione “imbarazzante” per Meta, sottolineando come errori del genere possano essere facilmente interpretati come segni di faziosità in un contesto politico polarizzato. “Se questi problemi non verranno risolti rapidamente, rischiano di alimentare teorie del complotto e danneggiare la reputazione dell’azienda“, ha aggiunto.

Le discrepanze tra i risultati degli hashtag democratici e repubblicani hanno sollevato ulteriori dubbi, anche alla luce di recenti mosse strategiche di Meta. A gennaio, l’azienda ha annunciato cambiamenti nella moderazione dei contenuti, citando un “punto di svolta culturale” legato alla rielezione di Trump. Inoltre, la nomina di Joel Kaplan, un noto repubblicano, come responsabile degli affari globali di Meta ha alimentato speculazioni su un presunto allineamento con l’amministrazione Trump.

Zuckerberg ha recentemente incontrato Trump e Meta ha effettuato donazioni al suo fondo, facendo scaturire ulteriori critiche. Nonostante ciò, Meta sostiene che il problema degli hashtag sia puramente tecnico.

Vedremo come si sviluppa la questione.