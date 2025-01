News

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2025

Come rivelato pare che Instagram abbia intenzione di offrire 50 mila dollari ai creator di TikTok: cosa sappiamo e tutti i dettagli emersi da un rapporto ripreso da The Information.

L’offerta di Instagram ai creator di TikTok

C’è un gran parlare tra i social network. Non è ancora chiaro chi comprerà TikTok. Instagram sta facendo il possibile per potersi assicurare il maggior numero di creator a passare sulla propria app. A parlare di questo è The Information, secondo cui l’app di Meta potrebbe fare dei max investimenti per potersi assicurare le esclusive.

Secondo quando si apprende pare che Instagram avrebbe pensato di offrire un bonus da 10 a 50 mila dollari al mese ad alcuni creator. L’intento sarebbe quello di portarli a creare contenuti prima di tutto su Instagram, ancor prima di trasferirli su altre piattaforme come TikTok.

La portavoce di Meta, Paige Cohen, ha parlato con The Verge ma ha minimizzato il tutto e ha affermato che la società ha lanciato un programma, chiamato Breakthrough Bonus. Questo consentirebbe ai creator di poter guadagnare fino a 5000 dollari in tre mesi con la pubblicazione dei reel sia su Instagram che su Facebook.

Allo stesso tempo, però, Paige Cohen ha anche spiegato quanto segue: ”Nei prossimi mesi, proporremo anche ad alcuni creator di TikTok delle offerte per far crescere i loro contenuti su Instagram e Facebook”.

C’è da dire che da quando l’app di ByteDance è stata bannata negli Stati Uniti, tanti altri social si sono attivati per inserirsi e farsi notare sul mercato. Anche X ha reso possibile l’idea di puntare sui video verticali, con il medesimo formato, reso famoso dal client cinese.

Ora vedremo se questa situazione sarà confermata o smentita e cosa emergerà a riguardo.