Instagram ora consente di fissare i propri commenti

Martina Pedretti | 8 Settembre 2025

Instagram introduce la possibilità di fissare i propri commenti ai post. Scopri come funziona la nuova opzione e perché può rivelarsi utile

Instagram continua ad arricchire le sue funzionalità e questa volta lo fa con una novità che potrebbe sembrare piccola, ma che in realtà apre a diverse possibilità creative. La piattaforma ha infatti annunciato che da questa settimana sarà possibile fissare non solo i commenti degli altri utenti, come avveniva già dal 2020, ma anche i propri.

Finora l’opzione era limitata ai commenti del pubblico: gli utenti potevano evidenziarne fino a tre, scegliendo magari i più simpatici, utili o rilevanti. Ora, invece, chi pubblica un contenuto potrà decidere di mettere in evidenza anche un proprio commento, garantendo così maggiore spazio per spiegazioni, aggiornamenti o semplicemente per dare più voce al proprio messaggio.

Secondo Adam Mosseri, responsabile di Instagram, la decisione è arrivata dopo che molti utenti avevano segnalato l’esigenza di gestire in maniera più flessibile i thread di conversazione sotto i post.

In effetti, fissare un commento personale su Instagram può essere utile in vari contesti:

per rispondere a domande frequenti che arrivano nei commenti :

: per aggiungere dettagli non inseriti nella didascalia ;

; per aggiornare i follower su eventuali novità legate al contenuto pubblicato.

È bene ricordare, però, che nei commenti non è ancora possibile inserire link cliccabili. Quindi, niente scorciatoie per portare traffico diretto a siti esterni. Lo spazio servirà piuttosto per arricchire il post con ulteriori informazioni testuali, tag a profili, oppure contenuti multimediali come GIF.

A prima vista si tratta di una modifica minore, ma in realtà potrebbe cambiare il modo in cui creator e brand gestiscono la comunicazione. La sezione dei commenti, infatti, spesso viene esplorata più della didascalia stessa. Per questo avere la possibilità di guidare l’attenzione su un proprio messaggio mirato può rivelarsi strategico.

La nuova opzione per fissare i propri commenti rappresenta un tassello in più nell’evoluzione di Instagram, che continua a puntare sull’interazione e sulla personalizzazione dei contenuti. E chissà che in futuro non arrivi anche la possibilità tanto attesa di aggiungere link diretti: quello sì che sarebbe un vero game changer.