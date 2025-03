Instagram rimuove le note dai post del feed e dai reel

Instagram ha deciso di rimuovere la funzione delle note di testo dai post del feed e dai Reels. Si tratta di una scelta che rientra in una strategia più ampia per evitare di sovraccaricare la piattaforma con funzionalità poco utilizzate.

La funzione delle note era stata introdotta inizialmente nei messaggi diretti (DM), dove ha ottenuto un ottimo riscontro, soprattutto tra gli utenti più giovani. Sulla scia di questo successo, lo scorso luglio Instagram aveva esteso l’opzione ai post e ai Reels, nel tentativo di rendere l’app più interattiva e sociale. Tuttavia, l’adozione da parte degli utenti è stata inferiore alle aspettative, spingendo l’azienda a eliminarla del tutto.

A confermare la decisione è stato direttamente il capo di Instagram, Adam Mosseri, che ha spiegato la logica dietro la scelta:

“L’abbiamo lanciata qualche mese fa per rendere Instagram più social e divertente, ma non è stata adottata da così tante persone. Sappiamo che Instagram è diventato troppo complicato nel corso degli anni e vogliamo affrontare la questione eliminando funzionalità che non vengono usate abbastanza.”