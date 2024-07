News

Martina Pedretti | 17 Luglio 2024

Instagram

Instagram sta testando i Super Mi Piace per le Storie: ecco come funzionerebbero e quando saranno disponibili

Presto potrebbero arrivare i Super Mi Piace su Instagram

Sembra proprio che Instagram stia lavorando ai Super Mi piace per le Storie. Scopriamo quindi di cosa si tratta e come funziona.

Come scoperto dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi, il Super Like di Instagram consentirebbe di esprimere il proprio entusiasmo per una Storia altrui tenendo premuto il pulsante Mi piace sullo schermo. Questo mostrerebbe a chi l’ha creata un grande apprezzamento da parte di chi usa questo strumento inedito.

Attualmente, sembra che questa opzione sarà limitata a un utilizzo al giorno per ogni utente, e quindi potrebbe non essere una funzione a pagamento.

YouTube e Tinder hanno già implementato funzionalità simili per i commenti in streaming live e i match potenziali rispettivamente. Instagram ha avuto successo in passato replicando caratteristiche di altre app, come le Storie di Snapchat, quindi l’introduzione dei Super Mi piace potrebbe seguire una tendenza consolidata.

Dal punto di vista degli utenti, utilizzando i Super Mi piace, si può segnalare un interesse particolare, influenzando potenzialmente gli algoritmi di Instagram per mostrare più contenuti simili in futuro. Potrebbe aggiungere un elemento di interazione personale più decisa, ma allo stesso tempo, potrebbe diventare un po’ strano se usato in modo persistente da parte di alcuni utenti.

Se i Super Mi piace non saranno una funzione a pagamento, rappresenteranno semplicemente un modo per aumentare l’engagement senza un ritorno economico diretto per Instagram. Tuttavia, l’implementazione di una versione a pagamento non è del tutto da escludere, visto quanto successo con altre piattaforme.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere modificata o accantonata in base ai feedback degli utenti e ai test interni di Instagram. Resta da vedere se verrà lanciata ufficialmente e in quale forma.