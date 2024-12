News

Martina Pedretti | 27 Novembre 2024

Instagram

Instagram testa una nuova funzione Collage per le Storie

Instagram sta sperimentando un’innovativa opzione di collage per le Storie, per offrire agli utenti un modo più creativo e dinamico di condividere immagini dal proprio rullino fotografico.

La funzionalità, segnalata da alcuni utenti e condivisa dall’esperto Matt Navarra, consente di creare collage personalizzati combinando più foto in un’unica immagine, direttamente all’interno delle Storie.

Cosa cambia rispetto al passato? Questa nuova funzione non è del tutto una novità per Instagram, che già offre la modalità Layout nelle Storie. Tuttavia, la versione aggiornata si distingue per una maggiore libertà di design, che consente agli utenti di organizzare le immagini senza essere vincolati a schemi predefiniti.

Come dall’esempio qui sotto, sembra che la novità permetterà agli utenti di selezionare molteplici foto dalla galleria, per poi caricarle in una Storia. Qui poi ognuno potrà organizzare la selezione nel modo più personale e creativo possibile. Aggiungendo canzoni, sticker, disegni ed emoji, la Storia sarà ricca di colori e sprizzerà gioia.

L’interesse di Instagram per i collage sembra essersi intensificato in seguito al successo di Shuffles, l’app di Pinterest che consente di realizzare collage artistici con immagini già presenti sulla piattaforma. Shuffles ha catturato rapidamente l’attenzione di un pubblico creativo, spingendo Meta a replicare questa funzionalità di successo. Non è la prima volta che l’azienda infatti prende ispirazione dalle piattaforme social rivali.

Quando saranno disponibili i Collage sulle Storie Instagram? Sebbene il social non abbia ancora fornito dettagli ufficiali sul lancio globale, la tempistica potrebbe coincidere con la fine dell’anno, in vista di un utilizzo popolare per i riassunti annuali e le celebrazioni di Capodanno.