Instagram svela come i Reels di prova hanno aiutato i creator

News

Martina Pedretti | 9 Giugno 2025

Instagram

Instagram svela come i Reels di prova stanno aiutando i creator a crescere

A sei mesi dal lancio, Instagram ha condiviso nuovi dettagli su come i Reels di prova stiano diventando uno strumento utile per i creator, offrendo un modo intelligente per testare contenuti e migliorare la portata. La piattaforma, infatti, sta incoraggiando sempre più creator a provare questa funzione per ottimizzare le prestazioni dei loro post e raggiungere nuovi segmenti di pubblico.

Cos’è un Reel di prova? I Reels di prova sono brevi video che vengono mostrati esclusivamente a utenti che non seguono il tuo profilo. Non compaiono nel feed principale né nella scheda Reel dei follower, rendendoli un efficace sistema di test imparziale della qualità dei contenuti.

L’obiettivo è semplice: dare ai creator un’anteprima delle potenziali prestazioni del contenuto, senza influenze da parte dei follower abituali. In questo modo, i dati raccolti riflettono la reale capacità di attrazione del Reel verso un pubblico nuovo.

Molti creator hanno iniziato a usare i Reels di prova come strumento di crescita. Alcuni li utilizzano per ripubblicare vecchi contenuti in formato Reel, raggiungendo così nuove audience. La funzione, infatti, permette di esporre i propri contenuti a un pubblico potenzialmente più ampio, senza compromettere l’algoritmo legato ai follower.

Circa 24 ore dopo la pubblicazione, è possibile consultare i dati di engagement del Reel di prova: visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. Con un massimo di 20 Reels di prova al giorno, i creator hanno ampio margine per testare diversi contenuti e raccogliere informazioni preziose su ciò che funziona meglio.

Instagram ha diffuso alcuni dati interessanti sull’impatto della funzione:

Il 40% dei creator che hanno utilizzato i Reels di prova ha iniziato a pubblicare più frequentemente.

che hanno utilizzato i Reels di prova ha iniziato a pubblicare più frequentemente. Tra questi, l’80% ha registrato un aumento nella portata dei Reel verso utenti non follower.

Queste statistiche mostrano come la funzione non sia solo utile per testare, ma possa anche potenziare visibilità e crescita del profilo.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di trasformare un Reel di prova in un post regolare, che verrà poi mostrato anche ai propri follower. Questo passaggio consente ai creator di sfruttare i contenuti testati con buoni risultati, consolidando la strategia senza dover ripartire da zero.

Chi può usarlo? Per accedere ai Reels di prova è necessario avere un account professionale, anche se Instagram ha dichiarato che alcuni creator selezionati con profili standard potrebbero comunque avere accesso alla funzione, nell’ambito di test in corso.