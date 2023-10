News

Martina Pedretti | 24 Ottobre 2023

Su Instagram è in arrivo un feed riservato ai contenuti dei profili verificati (che hanno pagato l’abbonamento)

Meta ha lanciato nuovo esperimento su Instagram, il quale permetterà agli utenti di filtrare i loro feed principali e Reels, mostrando solo i post degli utenti “Meta Verifed”, ovvero coloro che pagano per avere la spunta blu.

Il nuovo test è infatti arrivato ad alcuni utenti, che sono ora in grado di accedere a un nuovo feed di contenuti pubblicato solo dagli utenti Meta Verificati. Qui sono inclusi quindi solo i post di profili che hanno pagato per la verifica di Meta, e non tutti gli account verificati, come celebrità e brand più noti.

Infatti per il momento non è del tutto chiaro il motivo per cui un utente normale vorrebbe vedere su Instagram solo dei post caricati solo da account che hanno pagato per avere più esposizione.

Concettualmente, la verifica a pagamento potrebbe aiutare a togliere potere agli account bot, un mezzo per respingere profili spam e migliorare l’engagement. Verosimilmente però un feed dedicato, con una minore competizione, potrebbe essere stato ideato solo per convincere più persone a pagare per utilizzare l’app. Infatti al momento l’offerta Meta Verified di Instagram sta avendo un buon successo tra gli utenti.

Se attualmente stai pagando per Meta Verified, sarà interessante vedere se e come il nuovo feed influirà sul successo del tuo profilo. Se così sarà, Meta annuncerà questi risultati tra qualche mese, come mezzo per stimolare un maggiore flusso verso l’abbonamento a pagamento.