Martina Pedretti | 21 Dicembre 2023

Instagram sta testando la funzione di anteprima del feed per scoprire come apparirà un nuovo post nel nostro profilo

Instagram al lavoro sull’anteprima dei post nel feed

Finora si doveva scaricare un’app esterna per visualizzare in anteprima come sarebbe apparso un potenziale nuovo post Instagram nel tuo feed. Tuttavia quei giorni sono ormai passati. Infatti è il social sta testando la funzione che permette di vedere prima come sarà il nuovo post nel feed prima di pubblicarlo.

Sembra che Instagram stia lentamente implementando questa nuova funzionalità negli ultimi aggiornamenti dell’app. Infatti al momento non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma solo per alcuni fortunati.

Come si può vedere l’anteprima del tuo post sul feed prima di pubblicarlo su Instagram? Per scoprire se avete l’opzione provate a selezionare una foto dalla Galleria creando un nuovo post. Dopodiché andate avanti con la creazione, fino alla schermata di modifica. Qui dovrebbe apparire la scritta “Mostra anteprima“, proprio sotto il carosello di foto.

Se non vedi la scritta, la funzione non è ancora disponibile per il tuo account. Come riporta il sito Pocket-lint, la funzione è stata individuata da diversi utenti, che pare siano stati scelti casualmente tramite un test A/B.

Perché questo nuovo aggiornamento di Instagram è importante? Se il social non è una delle tue app più utilizzate, questo update potrebbe non sembrarti utile. Tuttavia, soprattutto per coloro che hanno a cuore la cura dell’estetica del loro profilo, questa funzionalità è fondamentale.

Visualizzare in anteprima come apparirà un post sul feed del profilo prima di pubblicarlo aiuta gli utenti a capire se questo è in linea con la propria estetica. Sono molti i creator infatti che tengono alla cura del loro profilo.

Non tutti hanno ancora la funzione che permette di vedere un’anteprima del feed Instagram. Nell’attesa della novità sugli Store iOS e Android esistono tante app che aiutano nella pianificazione del feed di Instagram.

Quando sarà accessibile a tutti la funzionalità di anteprima? Instagram deve ancora annunciare ufficialmente questa novità. Sicuramente entro i prossimi mesi tutti potranno accedervi.