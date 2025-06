Instagram lancia la funzione “Prova” per i Reels: come si usa

News

Martina Pedretti | 13 Giugno 2025

Instagram

Instagram introduce i Reels di prova, un nuovo strumento che consente ai creator di testare i contenuti con un pubblico di non follower

Instagram ha annunciato una nuova funzionalità per i creatori di contenuti, che offre la possibilità di sperimentare nuovi formati e idee tramite i Reels di prova. Questo strumento consente ai creatori di testare i loro video su un campione di utenti che non li seguono, valutando in modo preliminare l’efficacia del contenuto prima di pubblicarlo ufficialmente.

Come funzionano i Reels di prova?

I Reels di prova possono essere attivati selezionando l’opzione “Prova” durante il caricamento di un nuovo video. Questo permette ai creator di condividere il contenuto esclusivamente con un gruppo ristretto di utenti non follower, evitando che i video di prova appaiano nella loro griglia profilo e nella scheda Reels.

Nella sezione bozze del proprio profilo, il creator potrà accedere alle metriche di coinvolgimento chiave dopo 24 ore, come visualizzazioni, Mi piace, commenti e condivisioni. Instagram fornisce anche un confronto con i risultati di altre prove precedenti, aiutando i creator a valutare l’efficacia del loro contenuto in modo approfondito. Tuttavia, alcuni follower potrebbero comunque vedere il Reel se viene condiviso da terzi.

Perché provare questa funzionalità?

Instagram spiega che l’obiettivo è ridurre l’ansia dei creator legata alla pubblicazione di contenuti che potrebbero non essere ben accolti dal loro pubblico consolidato. Questo strumento offre un ambiente sicuro per sperimentare nuovi generi, formati o argomenti. Se il Reel di prova ottiene buoni risultati, il creator può decidere di renderlo visibile a tutti. In alternativa, il video può essere automaticamente condiviso con i follower se ottiene un buon engagement entro le prime 72 ore.

I Reels di prova rappresentano un’opportunità per ottenere una maggiore portata, attirando potenzialmente nuovi segmenti di pubblico. Tuttavia, è importante notare che le performance dei video testati potrebbero differire da quelle dei contenuti pubblicati direttamente, poiché l’audience di riferimento è diversa. Sarà quindi necessario condurre più test.

Instagram inizierà a distribuire questa funzionalità a un numero limitato di creator, con l’espansione globale prevista nelle prossime settimane. Per chi cerca di ottimizzare la propria strategia dei Reels, questa nuova opzione potrebbe diventare uno strumento fondamentale.