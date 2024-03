News

Martina Pedretti | 26 Febbraio 2024

Nelle dirette Instagram sono in arrivo i giochi

Instagram sta testando alcune nuove opzioni per rendere più vivaci le dirette dei creator. Infatti presto durante i live streaming, si potrà selezionare un gioco da fare insieme agli spettatori in-stream.

Come condiviso da Ahmed Ghanem, alcuni creator possono già provare i giochi durante le dirette su Instagram. Al momento le opzioni sono “Questo o quello” o Trivia, che il creator può personalizzare a suo piacimento, per farsi conoscere meglio dai suoi follower. Con il primo il creator può creare una serie di abbinamenti, e far rispondere ai fan.

Ecco alcuni screen che presentano novità in fase di test su Instagram:

Con Questo o quello si potrà rispondere a dei mini-test come “Pizza o pasta?”, “Cinema o serie TV sul divano?”, per scoprire quanto più della personalità del proprio influencer preferito. Invece i Trivia testeranno la conoscenza della cultura generale del creator, sfidando anche i follower.

Questi nuovi giochi per le dirette Instagram sono un modo semplice per stimolare più interazioni, che potrebbero quindi portare a ulteriori opportunità di coinvolgimento.

Meta ha esplorato più modi per rendere le dirette più importanti per i creatori di IG. Infatti l’obiettivo è quello che i live streaming possano prendere piede con più utenti.

Al momento non sappiamo se e quando questo nuovo strumento per le dirette Instagram arriverà in Italia. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori novità su questa funzione inedita e in fase di test.