News

Martina Pedretti | 25 Ottobre 2023

Instagram

Su Instagram potrebbe essere in arrivo il feed ‘Nelle vicinanze’ per le Storie

Instagram sta ancora una volta prendendo spunto da TikTok. Infatti sta attualmente sperimentando una nuova sezione “Nelle vicinanze” per le Storie, che mette in evidenza i contenuti pubblici degli utenti e delle aziende nelle nostre vicinanze.

La notizia è stata riportata dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi, e segue un elemento chiave della versione cinese di TikTok, chiamata Douyin, in cui la sezione per i contenuti locali è molto in voga. Questa viene usata per promuovere le imprese locali e stimolare un maggiore coinvolgimento.

Il feed “Nelle vicinanze” delle Storie Instagram si andrebbe a inserire nella riga di Storie dei profili seguiti. Questa sezione sarebbe un nuovo spazio in cui i business possono promuoversi e raggiungere gli utenti in base a dove si trovano. Lo stesso vale anche per il mondo della ristorazione e per le app che forniscono servizi di delivery. Questo spazio aiuterebbe loro a pubblicizzarsi indicato un target a zone.

Instagram sta cercando di fare proprio questo con la voce “Nelle vicinanze” nelle Storie. In ogni caso, potrebbe essere un’aggiunta interessante, soprattutto per quegli utenti che sono sempre alla ricerca di novità nella loro zona.

Non è chiaro però se si dovranno aggiornare le impostazioni sulla privacy per evitare che i propri contenuti vengano mostrati a chi è a noi vicino. Instagram non ha fornito alcun aggiornamento ufficiale su questo test.