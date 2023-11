News

Martina Pedretti | 22 Novembre 2023

Instagram

Instagram sta testando nuove funzioni per tutelare gli utenti dai bot e per evitare il proliferare dei profili fake

Su Instagram arriveranno strumenti per bloccare i bot

Quanti commenti e DM da bot avete ricevuto nell’ultima settimana su Instagram? Sembra proprio che il social sia pronto a correre ai ripari, e a tutelare i suoi utenti dalla continua minaccia degli account fake.

Il ricercatore Alessandro Paluzzi, sul suo account X, ha rivelato che Instagram sta sviluppando una nuova funzionalità. Questa permetterà agli utenti di filtrare i follower considerati spam. Sebbene attualmente il sistema sia in fase di test, si prevede che possa essere reso disponibile a tutti gli utenti in un prossimo futuro.

Ma come funziona? La novità prevede l’introduzione di un’apposito toggle nelle Impostazioni del profilo, che consente a Instagram di identificare i follower potenzialmente fake o bot. Prima di permettere loro di seguire il nostro account, l’app richiederà l’approvazione dell’utente.

Questa funzione mira a rendere il conteggio dei follower più accurato, riducendo il numero di profili falsi e contribuendo a mantenere il social più genuino.

Sia per l’uso personale che professionale, questa novità potrebbe aiutare gli utenti. Si sa che avere numerosi follower falsi può influire negativamente sull’engagement. La richiesta di una funzione del genere è stata desiderata a lungo dagli utenti, soprattutto durante momenti di proliferazione di account spam come quello in cui ci troviamo.