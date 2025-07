Instagram testa l’opzione di scorrimento automatico per i post

News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2025

Instagram

Instagram testa lo scorrimento automatico dei post: ecco come funziona

Instagram sta sperimentando una nuova funzione che potrebbe cambiare il modo in cui navighiamo nel feed: lo scorrimento automatico dei post. Secondo quanto condiviso da alcuni utenti selezionati, la piattaforma sta introducendo un interruttore dedicato che consente di attivare uno scorrimento automatico continuo del feed principale.

Di cosa si tratta?

A differenza dei Reel, che già scorrono automaticamente da uno all’altro (funzione che può essere disattivata), questa nuova opzione riguarda esclusivamente i post standard nel feed. Attivando la modalità “Scorrimento automatico”, non sarà più necessario muovere il dito per passare da un contenuto all’altro: Instagram lo farà per te.

Quando può essere utile?

La funzione potrebbe risultare utile in diversi contesti:

quando si ha poca possibilità di interagire con il telefono , ad esempio in sala d’attesa o durante i pasti;

, ad esempio in sala d’attesa o durante i pasti; per chi desidera una navigazione più rilassata e passiva dei contenuti suggeriti dall’algoritmo;

e passiva dei contenuti suggeriti dall’algoritmo; per migliorare l’accessibilità agli utenti con difficoltà motorie.

Se da un lato può sembrare un’opzione comoda, dall’altro solleva interrogativi: lo scorrimento passivo potrebbe intensificare il consumo inconsapevole di contenuti, trasformando Instagram in una sorta di “nastro trasportatore visivo”. Un’idea affascinante per alcuni, ma che a lungo andare potrebbe risultare alienante.

TikTok e YouTube già offrono esperienze simili di autoplay continuo: Instagram potrebbe semplicemente allinearsi alle tendenze del settore, offrendo più modi per scoprire contenuti senza sforzo.

Quando arriverà?

Al momento, la funzione è in fase di test con alcuni utenti Android e iOS. Non è ancora chiaro se e quando verrà rilasciata a livello globale. Meta non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla distribuzione per regione, ma continueremo ad aggiornare questo articolo non appena ci saranno novità.