News

Andrea Sanna | 26 Marzo 2025

Instagram

Già su WhatsApp abbiamo avuto modo di testarla. Se non lo sapete è bene che veniate a conoscenza di questa notizia: su Instagram si potranno finalmente trascrivere i messaggi vocali. Ecco cosa è emerso.

Si potranno trascrivere i vocali su Instagram

Instagram non smette di rinnovarsi. Se è di queste ore la partnership con le scuole, adesso c’è un’altra interessante notizia che ha fatto capolino e che troverete utilissima. In realtà la conoscete già benissimo!

LEGGI ANCHE: Come gestire l’elenco “Continua a guardare” su Disney Plus

Sapete che ora su Instagram è possibile trascrivere i messaggi vocali? Ebbene sì, anche questa opzione si farà largo sulla piattaforma e si andrà ad aggiungere alle altre già presenti.

Adesso però tramite la pagina di Ihammod_Oh, ripreso poi da Alessandro Antonucci, sappiamo che l’applicazione di Meta fa sul serio. A quanto pare sarà presto possibile trascrivere i messaggi vocali, specie nel momento in cui magari non si ha modo di ascoltarli perché si è impegnati in altro e non si riesce ad ascoltarli.

Una funzione certamente molto utile, che si presenta in questo modo, come mostra lo screen sottostante. Quindi esattamente come succede su WhatsApp, anche stavolta vi troverete il testo dell’audio che avete ricevuto dall’utente con cui state conversando. È bene ovviamente però confermare l’opzione come si vede nell’immagine a seguire.

La novità di Instagram sui messaggi vocali

LEGGI ANCHE: Ryanair lancia l’abbonamento Prime: come funziona e quanto costa

L’opzione in questione peraltro non è così nuova come si potrebbe di certo pensare. Oltre a essere un’idea testata già da tempo (erano già spuntati dei rumor), c’è da dire che è già presente su WhatsApp. Dunque Instagram ha deciso di seguirne le orme.

Quindi occhio ai vari aggiornamenti dell’applicazione nei prossimi giorni. Se non volete perdervi altre news e indiscrezioni, continuate a leggerci nelle successive righe.