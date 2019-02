Internet ci ha davvero semplificato la vita?

Tra le rivoluzioni delle tecnologie della parola, quella digitale rappresenta senza dubbio una delle più sovversive: dopo soli cento anni dalla nascita della società dei mass media, la diffusione di Internet si è resa protagonista di un cambiamento radicale che ha investito non solo la comunicazione e la testualità, ma che ha finito, con il web 2.0 in particolare, per influenzare le singole abitudini dei suoi fruitori.

A qualunque settore si guardi, è inevitabile notare come Internet abbia modificato il nostro modo di interagire con l’ambiente esterno, semplificando e rendendo più immediate operazioni che in passato avrebbero richiesto molto più tempo e attenzione.

Ma in cosa Internet ha contribuito a semplificarci la vita?

Il trading online

Tra i settori che più hanno beneficiato dei vantaggi di Internet, merita una menzione particolare quello degli investimenti, ad oggi rappresentato dal trading online. È proprio grazie alla possibilità di disporre di una connessione Internet, infatti, che gli investitori di tutto il mondo possono oggi godere dei vantaggi del social trading, ovvero dell’opportunità di investire online confrontandosi con i trader più esperti e copiando le loro mosse per acquisire esperienza. Oltre alla possibilità di entrare in contatto con gli investitori di tutto il mondo, Internet ha anche reso lo scambio di azioni, valute e materie prime possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: la rete, infatti, non conosce limiti né orari; pertanto, gli scambi sono sempre consentiti, anche durante le feste nazionali. Fino a qualche decennio fa ciò sarebbe stato a dir poco impensabile.

Lo shopping online

Un altro dei settori che più è stato influenzato dalla diffusione di Internet è quello degli acquisti, soprattutto tra i più giovani. Per avere un’idea di quanto l’e-commerce stia avendo successo, basta pensare che nel corso del 2017 sono stati 1,79 miliardi gli utenti che si sono affidati alla Rete per i loro acquisti. Tenendo conto che ad avere un accesso ad Internet sono circa 4 miliardi di persone, il dato appare ancora più sorprendente. I vantaggi rispetto allo shopping tradizionale non sono pochi: tra questi, il risparmio in termini di tempo e il più ampio ventaglio di scelta. E poter scegliere tra diversi tipi di marchi, capi e modelli non è un beneficio da poco per chi vive in città piccole e poco fornite.

Possibilità di lavoro da remoto



Persino il mondo del lavoro sta via via modificandosi sulla base delle opportunità offerte dalla rete: se in passato bisognava recarsi necessariamente in ufficio per lavorare, oggi non si può dire sia ancora così. Grazie alle potenzialità di Internet, infatti, sono sempre più frequenti le offerte di lavoro da remoto, gestibili interamente da casa o da qualsiasi altro posto nel mondo.

Si tratta di un’idea di lavoro sovversiva, difficile da accettare per i più tradizionalisti, ma dagli innumerevoli vantaggi per gli studenti, che devono conciliare i tempi dello studio con quelli del lavoro, per le donne in maternità o per chi, semplicemente, sente la necessità di vivere il lavoro in autonomia e in libertà, secondo la filosofia dei nomadi digitali.

Internet ha definitivamente contribuito a semplificarci la vita: non solo in questi ambiti, ma in ogni aspetto della quotidianità. Non a torto, si parla infatti di una rivoluzione.

