Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Da oggi non è più disponibile l’iPhone 13 mini. Una notizia che ha stupito in tanto. Ecco il motivo di questa scelta

Non solo la presentazione dei nuovi iPhone. Apple a settembre, come accade sempre, ha modo di rivedere il catalogo dei propri prodotti tra quelli da inserire e quelli da eliminare. Se tanti sono giunti, purtroppo alcuni non saranno più disponibili perché più datati. Quest’anno a rimetterci è stato l’iPhone 13 mini. Da oggi infatti non risulta più in vendita.

Una notizia che ha stupito in tanti e i più nostalgici affezionati clienti si dicono un po’ tristi per questa scelta. Questo perché l‘iPhone 13 mini è stato l’ultimo smartphone compatto della Apple. La linea mini era stata sostituita solo un anno fa dalla Plus, che dispone di uno schermo più ampio rispetto al dispositivo tradizionale.

L’iPhone 13 mini tra l’altro era un unicum nel panorama degli smartphone. Anche nel mondo Android si contano i dispositivi che hanno uno schermo inferiore ai 6”. Si contano davvero. Come fa notare Lega Nerd si parla per esempio dell’Asus Zenfone 10 che ha uno schermo di 5,9”.

Anche se Apple ha deciso di rimuovere dal proprio store ufficiale l’iPhone 13 mini, si può trovare in differenti e-commerce. Su Amazon, per esempio con un costo pari a 749 Euro. Ma a lungo andare sarà sempre più difficile reperirli.

Il costo dei nuovi iPhone 15

Se per l‘iPhone 13 mini dunque pare non ci sarà futuro, il catalogo come dicevamo ne ha acquisiti di nuovi. Due giorni fa, parliamo del 12 settembre, Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone 15 (di colorazioni differenti), dalla versione base per passare al Plus, al Pro e al Pro Max.