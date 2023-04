iOS | News

Andrea Sanna | 13 Aprile 2023

iPhone

iOS 17 – le novità di iPhone

Alla WWDC 2023 dovrebbe essere presentato il nuovo iOS 17 per iPhone. Nel mentre emergono delle novità sull’introduzione delle varie funzioni e perfezionamenti applicati al sistema operativo del colosso statunitense.

L’utente analyst941 su Twitter aveva condiviso un nuovo leak con dei precisi dettagli della Dynamic Island. Il tutto si è verificato prima del lancio dell‘iPhone 14 Pro lo scorso anno. Questo sta a significare dunque che iOS 17 avrà il supporto di tutti quei modelli su cui è arrivato iOS 16. Ciò va in controtendenza con quelli precedenti, che si erano soffermati sugli iPhone dove poi arriverà iOS 17.

Come emerso da 9TO5MAC, per iPadOS 17 sarà in discorso differente. Questo perché sarà basato sui chip A9 e A10 Fusion e dunque saranno estromessi dall’aggiornamento. Ma tra due o tre settimane ci sarà una risposta definitiva.

Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo aggiornamento su iPhone? Si passa dalle miglior prestazioni ed efficienza, alla stabilità e supporto a lungo termine anche per i dispositivi meno recenti. Tra le novità iOS 17 su iPhone invece, come raccolto da Everyeye, segnaliamo:

Impostazioni aggiuntive per l’always on display di iPhone 14 Pro

Filtri aggiuntivi per le Full Immersion

Modifiche ed opzioni aggiuntive per il sistema di gestione delle notifiche

Modalità di accessibilità personalizzata

Miglioramenti per CarKey e maggiore integrazione con l’app Wallet

Nuova interfaccia grafica per l’app Salute ed al tab “Preferiti”

Miglioramenti importanti per la Ricerca e Spotlight

Ampliamento delle funzionalità della Dynamic Island

Supporto alle API/framework ARKit per il visore

Nuova app fotocamera

Per quel che riguarda l’app Fotocamera si parla di un aggiornamento che era già stato pianificato con iPhone 14 Pro e che potrebbe essere apportato sulla versione 15 del dispositivo. Oltretutto pare si stia stiano testando anche i widget attivi con pulsanti, cursori e il tutto per rendere tutto più dinamico.

Attendiamo quindi news ufficiali!