Martina Pedretti | 18 Dicembre 2023

it-alert

IT-alert riparte con le sperimentazioni in Italia dopo aver completato con successo un lungo periodo di prova che ha coinvolto tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il sistema nazionale di allarme pubblico si prepara a nuovi test: ecco dove saranno e quando.

Quando ci saranno i nuovi test IT-alert? I test ripartiranno il 19 e il 20 dicembre, concentrati in cinque regioni specifiche: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia.

Questa fase di prova si propone di sperimentare IT-alert su parti circoscritte di territorio e di consentire alla popolazione coinvolta di familiarizzare con il sistema di allarme pubblico. In particolare, i test si concentreranno su due rischi specifici, ognuno programmato per una data specifica.

Il primo test, in programma per il 19 dicembre alle ore 12:00, simulerà un incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Puglia (Stabilimento LyondellBasell, Brindisi) e in Veneto (FIS – Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Montecchio Maggiore, VI). Il messaggio di testo reciterà: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“.

Questa simulazione sarà categorizzata come “incidente rilevante“, comprendendo eventi come emissioni, incendi o esplosioni di considerevole entità, con potenziale rischio per la salute umana e l’ambiente sia all’interno che all’esterno dello stabilimento.

Il secondo test, fissato per il 20 dicembre, simulerà il collasso di una grande diga. Le dighe coinvolte includono la Diga di Conca in Emilia-Romagna (Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica), la Diga di Pagnona in Lombardia (Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio) e la Diga di Nuraghe Arrubiu in Sardegna (Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera). Il messaggio di testo recita: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il sito ufficiale di IT-alert offrirà un questionario di valutazione. Qui i partecipanti potranno condividere le loro esperienze e contribuire al miglioramento continuo del sistema di allarme pubblico. Con queste nuove sperimentazioni, IT-alert mira a rafforzare la preparazione della popolazione di fronte a situazioni di emergenza. L’obiettivo è sempre quello di migliorare l’efficacia del sistema nazionale di allarme pubblico.