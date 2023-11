News

Andrea Sanna | 14 Novembre 2023

it-alert

IT-Alert, l’app non esiste

Recentemente si è spesso sentito parlare di IT-Alert (qui per tutti i dettagli). Si tratta in breve di un nuovo sistema per la gestione di allarmi pubblichi che il governo ha promosso con l’intenzione di poter informare in tempo reale i cittadini su allarmi imminenti e di una certa gravità.

C’è anche la possibilità di disattivare IT-Alert sui dispositivi, ma a tenere banco è una truffa online che si sta facendo largo visto l’interesse intorno a questo importante mezzo. Secondo quanto emerso pare stia circolando un’app. Non sappiamo nel dettaglio cosa possa fare, ma quel che è certo è che potrebbe trattarsi di un malware o di un app che ha scopi poco chiari e potrebbe invadere la vostra privacy e sicurezza. Quindi qualcosa di poco piacevole e pericoloso.

Per questo motivo il sito di IT-Alert ha deciso di intervenire in prima persone e con un comunicato ha spiegato come stanno realmente le cose:

“Su molti cellulari, attraverso i social e la rete si stanno, purtroppo, diffondendo messaggi che, utilizzando il nome di IT-alert, invitano i cittadini a scaricare App con la finta promessa di ricevere, attraverso quell’applicativo, aggiornamenti su eventi calamitosi in atto. In realtà l’obiettivo è acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi la installa.

A riguardo il Dipartimento della Protezione Civile invita, nuovamente, alla massima attenzione ricordando che l’unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste alcuna App IT-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa.

Al momento It-alert sta proseguendo la sua sperimentazione e sarà attivo dal 2024, solo una volta conclusa con esito positivo questa fase. Come ricordato anche in occasione dei recenti test, per ricevere i messaggi sui propri cellulari non è necessario scaricare alcuna App o attivare alcun servizio.

Quindi come affermato dal sito non esiste alcuna app ufficiale di IT-Alert. A oggi è disponibile il servizio di notifiche di default attive su Android e iPhone che, come dicevamo, si possono disattivare anche manualmente. Il consiglio quindi è quello di non installare nulla! Fate attenzione.