Martina Pedretti | 17 Settembre 2024

Nuovi test IT-Alert: quando e dove

Riprenderanno dal 18 settembre 2024 i test del sistema di allerta pubblica IT-Alert, che proseguiranno fino al 7 ottobre e coinvolgeranno diverse regioni italiane: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento. Questi test saranno quindi legati a scenari di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di grandi dighe e incidenti nucleari.

I messaggi di test verranno quindi inviati ai dispositivi mobili accesi e con connessione telefonica presenti nelle aree interessate. Il messaggio sarà inoltre identificato dalla dicitura “TEST”, che serve a confermare il corretto funzionamento del sistema in vista di eventuali emergenze reali. Questo per garantire che quindi i messaggi siano trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle zone coinvolte.

Sono dunque previste tre diverse tipologie di notifiche, a seconda dello scenario simulato. In caso di incidente rilevante in uno stabilimento industriale, il messaggio dirà: “Messaggio di prova IT-alert. È attualmente in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi.” Per il collasso di una grande diga, il messaggio sarà simile, ma riferito alla diga. Infine, per l’incidente nucleare: “Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto in un paese estero con possibili ripercussioni nella tua area.”

Durante i giorni dei test, il sito ufficiale di IT-Alert fornirà informazioni dettagliate e un questionario che i cittadini potranno compilare, anche se non dovessero ricevere l’allerta.

Le regioni coinvolte seguiranno infine un calendario predefinito, con test che si terranno in diversi orari e località.

▪ 18 settembre 2024

Calabria – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 9:00 – AGN Strongoli (KR)

Friuli-Venezia Giulia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 10:00 – Halo Industry – Torviscosa (UD)

▪ 25 settembre 2024

Emilia-Romagna – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 10:00 – Yara Italia S.p.a. – Ravenna

– alle ore 11:00 – Marig Esplosivi Industriali S.r.l. – Novafeltria (RN)

– ore 12:00 – Yara Italia S.p.a. – Ferrara

▪ 26 settembre 2024

Provincia Autonoma di Trento – INCIDENTE NUCLEARE

– ore 10:00 – Trento

▪ 1° ottobre 2024

Emilia-Romagna – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Mignano (PC)

Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda

– ore 11:00 – Diga di Santa Maria del Taro (PR)

Baiso, Bedonia, Tornolo, Varese Ligure

– ore 12:00 – Diga di Fontanaluccia (RE)

Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo

▪ 2 ottobre 2024

Emilia-Romagna – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Riolunato (MO)

Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Sestola, Montese

– ore 11:00 – Diga di Suviana (BO)

Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara Di Reno, Camugnano, Casalecchio Di Reno, Castel Di Casio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Sala Bolognese, San Giorgio Di Piano, Sasso Marconi, Vergato

– ore 12:00 – Diga di Ridracoli (FC)

Bagno Di Romagna, Bertinoro, Civitella Di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna, Santa Sofia

▪ 3 ottobre 2024

Piemonte – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 11:00 – Diga di Rochemolles (TO)

Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa Di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta,Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sant’Ambrogio Di Torino, Sant’Antonino Di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo

▪ 7 ottobre 2024

Valle d’Aosta – INCIDENTE NUCLEARE

– ore 9:00 – Aosta

Provincia Autonoma di Trento – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Pian Palù – Trento

In provincia di Trento: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Caldes, Calliano, Campodenno, Cavizzana, Cis, Cles, Commezzadura, Croviana, Denno, Dimaro-Folgarida, Isera, Lavis, Livo, Malé, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Novella, Ossana, Peio, Pellizzano, Pomarolo, Predaia, Roveré della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Sanzeno, Spormaggiore, Sporminore, Terre d’Adige, Terzolas, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Ville d’Anaunia, Volano.

In provincia di Verona: Albaredo d’Adige, Belfiore, Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese, Dolcè, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Ronco dell’Adige, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, Zevio.

Basilicata – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 11:00 – Diga di Monte Cotugno

Colobraro, Noepoli, Nova Siri, Policoro, Rotondella, Senise, Tursi, Valsinni