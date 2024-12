It Wallet: quando arriva il portafoglio digitale e come usarlo

News

Martina Pedretti | 4 Dicembre 2024

it wallet

IT Wallet, il nuovo portafoglio digitale italiano, è disponibile molto presto: quando arriva e come utilizzarlo

In Italia arriva il portafoglio digitale IT Wallet: ecco da quando, come funziona e come usarlo.

IT Wallet quando arriva

A partire dal 23 ottobre 2024, il portafoglio digitale IT Wallet fa il suo debutto, inizialmente disponibile per i primi 50.000 cittadini. Il lancio ufficiale e completo è previsto per gennaio 2025, quando tutti gli utenti italiani potranno accedere a una soluzione innovativa che promette di semplificare la gestione dei documenti personali.

In realtà ci saranno quattro fasi di distribuzione per tutti i cittadini italiani, quindi vi lasciamo di seguito il calendario:

mercoledì 23 ottobre per 50.000 cittadini;

mercoledì 6 novembre per 250.000 cittadini;

mercoledì 30 novembre per 1.000.000 di cittadini;

giovedì 5 dicembre per tutti.

Come utilizzarlo

IT Wallet, utilizzabile all’interno dell’app IO, sarà il primo portafoglio digitale a livello europeo a includere documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Con il tempo, anche la carta d’identità, la tessera elettorale, i certificati anagrafici come quelli di nascita, di residenza e di matrimonio, e i titoli di studio saranno aggiunti, rendendo questo strumento sempre più completo. Presto ci sarà spazio anche per firma digitale e attestati.

Questa novità non solo permetterà agli utenti di conservare i propri documenti in un’unica app, ma faciliterà anche l’accesso ai servizi pubblici e privati.

Per usare IT Wallet sarà necessario disporre dell’app IO, con un aggiornamento recente. Solo una parte di popolazione cadrà nelle varie fase di test a campione, finché il portafoglio digitale non sarà disponibile per tutti.

Una volta disponibile, comparirà un messaggio dedicato al portafoglio digitale. Per l’autenticazione, come già avviene, serviranno le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il portafoglio digitale sarà gratuito e non obbligatorio, offrendo due versioni: una pubblica, accessibile a tutti, e una privata per servizi aziendali, accessibile previa autorizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sarà possibile caricare documenti, certificati e abbonamenti, così come accedere al fascicolo sanitario elettronico e utilizzare la firma digitale.

Inoltre, IT Wallet è parte del progetto europeo EUDI (European Digital Identity) Wallet, il cui obiettivo è quello di fornire una soluzione di identità digitale valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Entro il 2025, l’IT Wallet sarà integrato nel sistema EUDI, consentendo così un utilizzo a livello europeo.