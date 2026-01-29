La Francia pronta a vietare i social agli Under 15

Lifestyle | News | Social Network

Arriva una news importante dalla Francia legata al mondo dei social media che tanto fanno discutere. In questo caso, si tratta di un possibile provvedimento a tutela dei più giovani. C’è la volontà, da parte del governo francese, di impedire l’accesso ai social media agli Under 15.

Il ddl atteso dall’esame del Senato

130 voti a favore e 21 contrati. Questo l’esito delle votazioni sulla legge che vuole limitare l’accesso ai social media ai ragazzi con almeno 15 anni.

Il presidente Emmanuel Macron che si è impegnato in prima persona su questo provvedimento, considera questa prima votazione un “passo fondamentale” verso la tutela dei più giovani.

Ora il ddl passerà all’esame del Senato francese ma la sensazione è che diventerà legge nel giro di breve tempo. Se così fosse, la Francia diventerebbe il primo Paese europeo ad adottare delle misure di tutela dei giovanissimi nel mondo dei social media. Da ricordare che, lo scorso dicembre, l’Australia ha bloccato l’accesso ai social media ai ragazzi con meno di 16 anni.