La Smart TV che tutti vogliono: è già introvabile ovunque

Redazione Pc Professionale | 2 Dicembre 2025

Record di vendite per il dispositivo che unisce tecnologia e affetti familiari, lasciando i magazzini completamente vuoti in pochi giorni

Un successo senza precedenti ha investito il settore tecnologico italiano. I nuovi AIXI Smart TV sono letteralmente andati a ruba, registrando il tutto esaurito su ogni piattaforma di vendita e presso i distributori autorizzati. I dati superano di gran lunga le aspettative iniziali.

Un fenomeno di mercato inarrestabile

L’azienda produttrice ha confermato che la richiesta attuale supera la capacità di produzione stimata per il primo trimestre. Gli ordini in lista d’attesa si accumulano, dimostrando un entusiasmo raro da parte dei consumatori. Gli esperti del settore hanno individuato tre pilastri fondamentali che sostengono questo trionfo commerciale del brand:

La presenza di una vasta library cinematografica gratuita, già inclusa nel dispositivo senza costi aggiuntivi.

Un posizionamento di prezzo estremamente aggressivo e competitivo per il mercato europeo.

Un’interfaccia utente immediata e semplice, progettata per garantire un’esperienza ottimale fin dalla prima accensione.

Una storia di cuore dietro la tecnologia

Non è solo la tecnica a convincere, ma anche l’emozione. Andrea Iervolino, il produttore che ha ideato il marchio, ha scelto di dare alla linea di televisori il nome del suo primogenito, Aixi. Questa scelta conferisce al prodotto un’anima familiare e umana che piace molto al pubblico.

La parola agli esperti

Riguardo a questo boom di vendite, Giancarlo Cannavò, Capo delle Vendite Italia di AIXI Smart, ha dichiarato:

“Il ritmo degli ordini è stato superiore a qualsiasi lancio precedente che abbiamo monitorato nel settore. Da un punto di vista tecnico, il pubblico ha risposto in modo particolarmente positivo alla presenza della library gratuita integrata, che elimina la barriera degli abbonamenti iniziali, e alla qualità del pannello rispetto alla fascia di prezzo. È un prodotto che parla tanto ai giovani quanto alle famiglie, e la nostra rete retail ha confermato un tasso di conversione altissimo già nei primi minuti di esposizione. Stiamo ampliando rapidamente la capacità produttiva per garantire nuove forniture nelle prossime settimane.”

Mentre AIXI si afferma come punto di riferimento per l’intrattenimento domestico moderno e accessibile, l’azienda valuta già l’espansione in altri paesi europei per il 2026. Le nuove unità arriveranno sugli scaffali nelle prossime settimane.