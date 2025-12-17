La Top 10 delle parole più googlate per categoria: che sorprese!

Lifestyle | News

Salvatore Maduli | 17 Dicembre 2025

Quali sono le persone/film/eventi più cercati fino ad oggi nel 2025? Alcune sono davvero imprevedibili. Il cantante più “cliccato” è Lucio Corsi.

Google è ancora molto utilizzato. Nonostante ci siano altri metodi per “fare una ricerca”, googlare resta una risorsa importante a cui affidarsi quando si cerca qualcosa. Siamo a fine anno, quali sono le parole/persone/eventi più cercate su Google? Alcune risposte sono sorpredenti

Personaggi

Lucio Corsi è il personaggio più ricercato su Google. Soprattutto dopo il suo exploit a Sanremo. Alle sue spalle Olly, altro cantante, e Lorenzo Musetti.

Defunti

In questa categoria, è Papa Francesco al primo posto. Alle sue spalle Pippo Baudo ed Eleonora Giorgi, quest’ultima scomparsa lo scorso 3 marzo.

Serie TV

Su Google si è “cliccato” molto su Monster: la storia di Ed Gein. A seguire il popolare Squid Game e, a sorpresa, Adolescense.

Film

Tra i film, l’ha fatta da padrone Conclave (con Ralph Fiennes). Poi Nosferatu, Anora, Follemente e Dragon Trainer.

Perchè?

La domanda che è stata posta più volte a Google? Perchè Israele ha attaccato l’Iran?

Come vestirsi?

Invece, per chi cercava consigli sul look? Come vestirsi a Pasqua? al primo posto. A seguire Come vestirsi alla prima comunione?

Cucina, come fare?

Come fare le chiacchiere? è stata la domanda più gettonata riguardo alla cucina. Al secondo posto, invece, Come fare i capperi sotto sale?

Significato parole

Google è utile per capire, immediatamente, cosa significa una determinata parola. La più gettonata del 2025? Parafilia.

Come si fa?

A volte servono consigli importanti per non sbagliare. Come si fa il caffe freddo? è stata la richiesta più frequente nella categoria Come si fa?

Squadra nel mondo

Chiudiamo con una curiosità. Sapete quale è stata la squadra sportiva più googlata nel 2025 nel mondo? Il Paris Saint Germain.