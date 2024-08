L’app Flighty può prevedere se il tuo volo sarà in ritardo

News

Martina Pedretti | 8 Agosto 2024

App

Flighty è l’app che avvisa fino a sei ore prima se un volo è in ritardo e fornisce spiegazioni dettagliate. Ecco come funziona

Flighty è l’app che può prevedere e spiegare il ritardo di un volo

Viaggiate molto e avete paura che il vostro volo subisca un ritardo? Ci pensa l’app Flighty può prevedere se il vostro volo sarà in ritardo.

Flighty è un’app di monitoraggio dei voli, che ha recentemente introdotto una nuova funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi viaggia frequentemente. Grazie all’uso del machine learning, Flighty è ora in grado di prevedere con un’accuratezza del 95% la possibilità che un volo subisca un ritardo. Non si limita solo a questo: l’app è anche in grado di fornire una spiegazione plausibile per il ritardo previsto, basandosi su dati statistici raccolti da voli monitorati nel corso degli anni.

Questa innovativa funzionalità è stata lanciata con la versione 4.0 di Flighty, disponibile per il download su iPhone. Gli sviluppatori dell’app hanno spiegato che i ritardi dei voli sono spesso causati da due principali fattori: nel 35% dei casi, il ritardo è dovuto al fatto che l’aereo destinato al nuovo volo è arrivato in ritardo dalla sua tratta precedente. Invece nel 30% dei casi le cause sono riconducibili a problematiche relative all’aeroporto o allo spazio aereo circostante.

Flighty utilizza l’enorme quantità di dati raccolti negli ultimi anni per prevedere con estrema precisione se un volo in programma potrebbe essere ritardato. Per farlo, attinge a risorse affidabili come i sistemi di controllo del traffico aereo della FAA negli USA e di Eurocontrol in Europa. Analizzando i dati a disposizione può interpretarli per fornire agli utenti avvisi tempestivi e chiari.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa funzionalità è la capacità di notificare il ritardo fino a sei ore prima dell’annuncio ufficiale da parte della compagnia aerea. Inserendo un volo nell’app per il monitoraggio, l’utente riceverà infatti notifiche con spiegazioni dettagliate.

Il download dell’app Flighty è gratuito su App Store. Tuttavia per accedere al servizio di previsione dei ritardi è necessaria la versione Pro, disponibile a un costo di 4 euro al mese.