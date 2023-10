News

Martina Pedretti | 9 Ottobre 2023

Adam Mosseri ha chiarito il perché l’app Instagram non è in arrivo su iPad: per Meta non è una priorità al momento

Instagram è una delle app più utilizzate su iPhone e Android e la piattaforma è anche sul web. Sebbene gli utenti richiedano da anni un’app per iPad, l’azienda non ha ancora deciso di rilasciare una versione del social per questo dispositivo. Sebbene in passato si sia parlato di un’app ottimizzata, sembra che gli utenti dovranno attendere un periodo di tempo indefinito prima che Instagram arrivi sull’iPad, parola di Adam Mosseri.

Il CEO di Instagram ha infatti dichiarato che far approdare Instagram su iPad non è la sua priorità per ora. Mosseri ha risposto a una domanda la riguardo sulle sue Stories. L’azienda “non ci sta lavorando in questo momento” ma il dirigente ha lasciato la porta aperta per il futuro, suggerendo che un’app Instagram per iPad sarebbe una buona cosa. Tuttavia al momento Meta preferisce lavorare su progetti più importanti.

Poiché Instagram è una piattaforma di condivisione di foto e video, l’iPad sarebbe un ottimo mezzo per usare il social. Ci sono però alcuni motivi che impediscono all’azienda di lavorare su un’app dedicata. Uno dei motivi principali è una base di utenti debole. Sebbene il numero di persone che usano iPad sia di per sé enorme, non è ancora abbastanza incoraggiante da convincere gli sviluppatori a lavorare su un’app Instagram dedicata.

Dal punto di vista dell’azienda, Instagram ha più senso su iPhone, dato che gli utenti spesso usano le fotocamere dei loro smartphone. In genere gli utenti hanno sempre con sé il proprio iPhone per scattare una foto o un video che da pubblicare velocemente, senza problemi. Tuttavia, l’iPad è dotato di un display più grande che consente una migliore esperienza di editing.

Non ci resta quindi che aspettare, e sperare che un’app Instagram per iPad possa arrivare prossimamente.