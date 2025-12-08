LG, obiettivo sostenibilità: soluzioni Digital Signage

News

Redazione | 8 Dicembre 2025

LG news

LG Electronics (LG) conferma il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni, integrando sostenibilità e innovazione nella gamma dei propri prodotti di Digital Signage.

Grazie a tecnologie avanzate, all’uso di materiali riciclati e a processi produttivi certificati, l’azienda punta a ridurre in modo significativo la propria impronta carbonica contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo “Zero Carbon 2030” e della vision ESG “Better Life for All”.

Innovazioni tecnologiche a basso impatto

Nei prodotti della linea Digital Signage, LG applica soluzioni che combinano elevate prestazioni e riduzione dei consumi. La tecnologia M+, per esempio, consente ai display ad alta luminosità di offrire immagini brillanti e nitide con un minor assorbimento energetico rispetto alla tecnologia RGB tradizionale, mentre i nuovi LED Signage di ultima generazione permettono un risparmio fino al 42%[1] di energia grazie al miglioramento delle sorgenti luminose e delle modalità operative.

Anche la gestione intelligente contribuisce a contenere i consumi: piattaforme come LG ConnectedCare, LG SuperSign CMS e LG SuperSign Control+ regolano automaticamente la luminosità dei display in base all’ambiente, li disattivano quando non sono in uso e permettono di pianificarne i cicli di funzionamento, favorendo così un uso più efficiente dell’energia.

Materiali riciclati e packaging sostenibile

L’impegno di LG parte dalla progettazione e coinvolge l’intero ciclo di vita del prodotto.

Gli schermi OLED LG eliminano la retroilluminazione LCD e riducono fino al 90% l’uso di plastica nella produzione dei moduli, abbattendo rifiuti ed emissioni di gas serra. I Kiosk LG, grazie alla tecnologia in-Touch, semplificano il processo produttivo eliminando i pannelli touch e riducendo l’impiego di indio, con una conseguente diminuzione delle emissioni di CO₂.

Inoltre, i display della serie UL3J-E utilizzano resine riciclate per le cover posteriori, mentre il packaging utilizza esclusivamente inchiostro nero e cartone riciclato per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e semplificare il riciclo dei materiali. In linea con l’impegno ESG di LG, riassunto nella visione “Better Life for All”, anche la nuova serie UL3Q riflette la strategia aziendale orientata alla responsabilità ambientale.