Linktree annuncia il lancio della sua app

Linktree ha svelato che è in arrivo la sua app, per dispositivi mobili Android e iOS. Ecco cosa sappiamo finora sulla novità

Arriva l’app di Linktree

Finalmente sta per debuttare l’app di Linktree! L’azienda infatti ha annunciato il lancio dell’applicazione dedicata al servizio, che serve per raccogliere una serie di link in una singola pagina web. La novità è in arrivo sia su Android che su iOS e renderà più semplice l’esperienza.

Linktree infatti promette che con la sua app sarà più facile gestire il proprio profilo, direttamente dai device mobili, senza dover sempre accedere alla versione web della piattaforma. Dopotutto il servizio è largamente usato in tutto il mondo, con oltre 25 milioni di utenti, e quindi era logico che presto si sarebbe espanso.

Come già detto Linktree permette agli utenti di raccogliere una serie di link sotto un unico ombrello, che crea un singolo link da poter condividere online. Il rilascio dell’app ufficiale su Android ed iOS, offrirà un servizio che renderà più semplice la vita agli utenti.

Chi avrà l’app di Linktree si potrà gestire il profilo in modo comodo, da smartphone o da tablet. Infatti lo strumento avrà le stesse caratteristiche della versione web, comprese tutte le funzionalità della piattaforma.

Per poter usare l’app di Linktree basta scaricarla non appena debutterà su Google Play Store e su Apple AppStore.

