Martina Pedretti | 13 Giugno 2023

netflix

Netflix verso lo sport

Il primo evento di sport in live streaming di Netflix potrebbe arrivare molto presto, ovvero questo autunno. Il Wall Street Journal riporta che lo streamer è in trattative per creare un nuovo torneo di golf con celebrità a Las Vegas, che includa alcune delle star di altri contenuti sportivi sul servizio come Drive to Survive e Full Swing.

Sembra quindi che Netflix stia provando ad entrare nel mondo dello sport in diretta. Lo streaming di eventi sportivi in diretta è una sfida, particolarmente difficile da vincere.

Anche il rapporto di Netflix con lo streaming live non è esattamente eccellente. Ad aprile, la reunion dal vivo Love is Blind è stato un fallimento così spettacolare che il servizio ha cancellato del tutto l’aspetto live dello show. Tuttavia, d’altro canto, è riuscito a trasmettere in streaming in diretta lo speciale comico di Chris Rock senza intoppi.

Netflix è interessato ai contenuti dal vivo almeno dal 2022 e da anni si parla del suo interesse per lo sport. Finora, l’azienda ha investito molto in documentari sullo sport, molti dei quali hanno avuto successo.

Un torneo di golf una tantum potrebbe essere un banco di prova per Netflix per dimostrare a leghe e inserzionisti che è capace gestire eventi più complessi.

In attesa di novità intanto Netflix sta registrando un picco di iscritti in seguito allo stop della condivisione di password.