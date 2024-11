Loops: cos’è e come funziona il social alternativo a TikTok

News

Martina Pedretti | 29 Ottobre 2024

Loops è il nuovo rivale di TikTok nel fediverso: ecco di cosa si tratta e come funziona l’applicazione per guardare video

Il fediverso, la rete condivisa dove trovano posto vari contenuti condivisi sulle diverse piattaforme social, si sta espandendo con l’arrivo di Loops, un’applicazione progettata per offrire un’alternativa a TikTok.

Simile a come Mastodon fornisce un’alternativa a Twitter (ora X), Loops punta a creare una piattaforma per video brevi e in loop, con lo spirito open-source e senza fini di lucro del fediverso. Ancora in fase iniziale, l’app non è ancora completamente open-source né ha completato l’integrazione con ActivityPub, il protocollo di interoperabilità che alimenta app come Mastodon, Pixelfed e PeerTube.

Loops è stata creata da Daniel Supernault, già noto per aver sviluppato Pixelfed, un rivale federato di Instagram. Essendo parte del progetto Pixelfed, Loops condividerà l’obiettivo di un social network aperto, rispettoso della privacy e indipendente dai grandi finanziatori. In linea con questo approccio, non venderà i dati degli utenti a terzi. Inoltre non utilizzerà i contenuti per addestrare modelli di intelligenza artificiale e non acquisirà i diritti sui contenuti caricati. Gli utenti conserveranno quindi la proprietà completa dei loro contenuti, concedendo solo il permesso di utilizzo a Loops.

Per il suo sostentamento, Loops non farà affidamento su investimenti privati, ma su donazioni raccolte tramite piattaforme come Patreon, Open Collective e Liberapay. È in corso anche la finalizzazione di un finanziamento che garantirà il supporto per un anno.

Una delle caratteristiche più interessanti di Loops è la sua futura integrazione con il fediverso. Quando l’integrazione con ActivityPub sarà completa, gli utenti di piattaforme federate come Mastodon e Pixelfed potranno seguire gli utenti di Loops, visualizzare i loro video e interagire con essi. Questo permetterà di creare una rete fluida di contenuti attraverso varie app.

Attualmente, Loops sta cercando feedback dalla comunità e moderatori per il lancio ufficiale. Gli utenti interessati possono iscriversi per ricevere aggiornamenti e testare l’app, che sarà disponibile inizialmente tramite APK per Android e su TestFlight per iOS. La versione web arriverà successivamente.