Dalla rivista al web: recensione Rex 3D e Cruiser Dual IMOU

Redazione | 3 Dicembre 2025

Questa rubrica è pensata per riproporre alcuni dei servizi editoriali più apprezzati sulla rivista cartacea PC Professionale. In questo caso un test prodotto, sezione smarthome, dedicato a due telecamere IMOU, ovvero Rex 3D e Cruiser Dual. Articolo confezionato da Thomas Saccani.

L’importanza di sentirsi sicuri

Al giorno d’oggi è importante potersi sentire al sicuro. Siamo, giustamente, ossessionati dalla sicurezza. Normalmente ci focalizziamo su come tenere al riparo da occhi indiscreti i nostri dati sensibili ma, nell’ambito di una smart home completamente funzionale, è necessario potersi affidare a prodotti di qualità che ci lasciano sereni e tranquilli in ogni momento della giornata. Sono innumerevoli le telecamere di sicurezza attualmente sul mercato. Abbiamo testato due prodotti griffati IMOU, una delle aziende che si occupano proprio di sicurezza. Nello specifico, le telecamere IMOU che abbiamo provato sono la Rex 3D (per interni) e la Cruiser Dual (per esterni).

Rex 3D, buon rapporto qualità/prezzo

Alcune informazioni di base. La Rex 3D è una telecamera di sicurezza per interni ideale principalmente per appartamenti e uffici. È disponibile in due versioni: 3MP 2K e 5MP 3K. Per il nostro test, abbiamo tra le mani la Rex 3D 5MP 3K, quindi con una qualità video fino a 3K e zoom digitale 8x. Il design sferico permette alla telecamera di supportare una panoramica da 0°-355° e un’inclinazione da 0°-90° per una impeccabile vista a 360 gradi. IMOU si avvale dell’uso di applicazioni AI per rendere i propri prodotti altamente efficienti, soprattutto nel rilevamento di persone e animali, oltre che nella pronta segnalazione di oggetti in movimento, così da seguirli immediatamente. Il design è molto minimalista e, per questo, funzionale al suo obiettivo finale. Il total black rende, infatti, la Rex 3D non invasiva e facilmente mimetizzabile. Molto compatta (90x90x104mm), ha un peso ridotto (206 grammi) e una buonissima stabilità, garantita da quattro cuscinetti in gomma. Oltre agli ingressi, posizionati sul retro della base, per Micro USB e ethernet, è presente anche un ingresso per la scheda di memoria (da un minimo di 32 GB a un massimo di 128 GB). Non manca il tasto reset per reimpostare da zero tutti i parametri. Una volta messa in funzione, è possibile notare immediatamente come la risoluzione 3K assicuri una definizione notevole delle immagini. Un sensore di movimento intelligente, rende più facile determinare qualsiasi movimento nell’area di sorveglianza. La chiarezza delle immagini è garantita anche al buio grazie ai LED infrarossi che entrano in azione durante la visione notturna. Testata per una settimana, la Rex 3D ha certificato il suo high level prestazionale. Grazie all’app Imou Life, l’utilizzo della telecamera è risultato essere tanto semplice quanto rapido. Molto utile la cosiddetta funzione “crociera automatica” che consente alla telecamera di ruotare continuamente, coprendo tutti i lati della stanza o dell’ambiente inquadrato. Grazie a questa funzione, è possibile tenere sotto controllo l’intera area selezionata 24 ore su 24, senza punti ciechi. Una funzione particolarmente utile quando si è lontani da casa. Indubbiamente, un altro punto a favore della Red 3D è il prezzo. La nostra versione (5MP 3K) è in vendita a € 69,99 (senza scheda di memoria). Un prezzo onesto, in relazione alla qualità della telecamera.

Cruiser Dual, due soluzioni in una

Dopo aver elencato le caratteristiche della telecamera Rex 3D, passiamo ora alla Cruiser Dual. Il nome suggerisce il vero fiore all’occhiello del prodotto, ossia il fatto di poter avere due videocamere in una. Una garantisce un’inquadratura fissa, l’altra, invece, può ruotare, così da monitorare un’area decisamente più ampia. Entrambe le telecamere sono ad alta definizione, considerato che sono da 5MP l’una (la risoluzione finale può arrivare a 1080p). Chiaramente, come nel caso della Rex 3D, non manca la visione notturna, anche full color. Dotata di certificazione IP66, può essere affiliata alla rete wifi (supporta il wifi 6) o, usando una porta ethernet, può essere impiegata con un collegamento cablato alla rete internet. L’applicazione di concetti di AI, permette il riconoscimento di una persona sino a circa 20 metri di distanza (definizione dell’immagine più che discreta). Come garantito dalla stessa casa produttrice, il movimento delle foglie di un albero non viene segnalato. Il test in una giornata piuttosto ventosa, con la telecamera posizionata su un’area esterna con la presenza di un albero, ha dato risultati eccezionali in tal senso.

Come per altri prodotti IMOU, è possibile configurare la telecamera in maniera tale da soddisfare ogni necessità, con anche l’attivazione di un allarme sonoro in caso di infrazione acclarata. Come per la Rex 3D, il vero punto di forza è il costo: € 89,99. Eccellente in relazione alla qualità del prodotto.

Due prodotti IMOU SENSE

Sia Rex 3D che Cruiser Dual sono entrambi prodotti IMOU SENSE. Di cosa si tratta? Di un algoritmo AI sviluppato direttamente da IMOU, che include algoritmi video, audio, navigazione e percezione. L’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia consente al dispositivo IMOU di essere fino al 50% più preciso rispetto alle altre telecamere della stessa categoria. Inoltre, sulla Cruiser Dual ciascun obiettivo utilizza il proprio algoritmo, che non va quindi a diminuire la precisione a causa dell’aumento del numero di lenti, ma garantisce un aumento del 50% della precisione complessiva e fornisce i risultati del rilevamento entro 0,02 secondi.