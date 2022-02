1 Ecco 5 giochi che per chi ama davvero Animal Crossing

Sappiamo bene che Animal Crossing: New Horizons è stato il gioco più giocato durante la prima ondata della pandemia di Covid 19 (complice la sua uscita sul mercato a Marzo 2020). Il simulatore di vita più celebre degli ultimi anni è stato in grado di unire persone di tutto il mondo grazie al suo gameplay semplice; non solo, l’alta personalizzazione ha fatto sì che non ci sia un’isola uguale all’altra.

Se vi è piaciuto Animal Crossing: New Horizons (e i capitoli prima di lui, per le altre console), allora dovete assolutamente recuperare questi altri giochi simili. Alcuni sono multipiattaforma, altri delle vere e proprie chicche semi sconosciute, altri ancora devono uscire a breve. Scopriamoli insieme!

The Sims (multipiattaforma)

Se parliamo di life simulator, non possiamo non partire dal gioco più famoso, arrivato dopo Animal Crossing: The Sims. Nato nel 2000, il gameplay era piuttosto semplice: il giocatore deve creare una famiglia e gestirne la vita quotidiana, dalle relazioni al lavoro agli imprevisti.

Col tempo, il mondo di The Sims si è ampliato oltre lo schermo del computer, approdando anche su console. Tuttavia, a nostro parere, il The Sims su PC resta il migliore giocabile fino ad oggi.

Vi consigliamo, perciò, di prendere l’ultima versione di The Sims in commercio, The Sims 4 (correlata di tutte le espansioni) e di godervi appieno la vostra vita virtuale!