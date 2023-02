Cavo Techly 8K HDMI 48Gbps: qualità e velocità

Editoriale

redazione rivista | 6 Febbraio 2023

L’HDMI è ormai lo standard universale per il collegamento audio e video di diversi dispositivi: decoder, tv, monitor, soundbar, console per videogiochi e computer. Anche se apparentemente i cavi potrebbero sembrare tutti uguali, in realtà ogni prodotto presenta caratteristiche diverse, specifiche per ogni diverso tipo di utilizzo. Ecco che Techly arriva in soccorso, con un cavo 8K HDMI Ultra High Speed.

Cavo 8K HDMI Techly: caratteristiche tecniche

Il nuovo cavo 8K HDMI Techly, è pensato per gli utenti che desiderano il massimo delle prestazioni. Tra i punti di forza di questo cavo HDMI c’è sicuramente la larghezza di banda. Il cavo supporta infatti fino a 48Gbps, garantendo altissima velocità nel trasferire immagini con risoluzione 8K a 60Hz e 4K a 120Hz. Inoltre, il prodotto presenta il supporto a eARC (Enhanced Audio Return Channel) per consentire all’audio della TV di trasmettere attraverso il sistema audio senza un cavo audio separato, HDR dinamico che garantisce una gamma più ricca di colori, VRR (frequenza di aggiornamento variabile), QMS (Quick Media Switching), QTF (Quick Frame Transport) e ALLM (modalità automatica a bassa latenza). Il cavo è in grado di garantire anche la massima qualità audio, supportando tutti i formati più avanzati e presenta una doppia schermatura per le interferenze EMI e di altre eventuali fonti.

Cavo 8K HDMI Techly: design e prezzo

Il cavo 8K HDMI Techly presenta ottimi materiali di costruzione con connettori dorati maschio-maschio e un rivestimento con una guaina intrecciate che oltre a garantire lunga durata al prodotto, impedisce al cavo di aggrovigliarsi. Il cavo ha un diametro di 6.5mm ed è disponibile in tre diverse lunghezze: 1,2 e 3 metri. Il prodotto è disponibile sullo store presente sul sito ufficiale Techly, rispettivamente al prezzo di 12,30€; 14,95€ e 18,90€. Considerando la qualità costruttiva del cavo garantita dal marchio Techly, le performance e il prezzo congruo alle sue caratteristiche, il cavo è sicuramente tra i migliori presenti sul mercato.