IDATA HDMI-KVM3: il nuovo Extender su Cavo di Rete di Techly

Prosegue il lavoro di Techly sullo sviluppo di prodotti all’avanguardia e di qualità per garantire al singolo utente e alle medie e grandi imprese la massima affidabilità possibile per quanto concerne la trasmissione del segnale audio-video. In questo caso, vi parliamo del nuovo IDATA HDMI-KVM3, un Extender su Cavo di Rete, capace di trasferire un segnale audio-video fino a 150 metri di distanza.

Techly IDATA HDMI-KVM3: specifiche tecniche del prodotto

Il nuovo trasmettitore Techly IDATA HDMI-KVM3 è studiato per diversi utilizzi e nello specifico per la pubblicità esterna, per il sistema di monitoraggio, l’home entertainment e conferenze, mostrandosi molto versatile e in grado di soddisfare le esigenze sia degli utenti singoli, sia delle imprese di medio-grande dimensione. Il prodotto è costituito da due unità: un trasmettitore e un ricevitore. I due dispositivi garantiscono la trasmissione del segnale HDMI fino a 150 metri con una risoluzione di 1080p, mediante l’utilizzo di uno switch di rete e fino a 100m con cavo Cat6. Il trasmettitore supporta il collegamento punto-punto o punto-multi-punto, garantendo un collegamento multiplo fino a 253 ricevitori, tramite uno uno switch di rete per connessioni simultanee. Il Techly IDATA HDMI-KVM3 trasmette con zero latenza e una risoluzione video da 1920x1080p a 60Hz, garantendo la massima qualità possibile. Supporta inoltre tastiera e mouse dotati di connessione USB, permettendo quindi la gestione in remoto di un PC ed è dotato di un sistema di regolazione automatica integrato, capace di rendere l’immagine chiara, stabile e ben definita. Entrando più nello specifico, supporta gli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2, comprimendo il video nel codec H.264, trasmettendo con una velocità di 6.75 Gbps.

Techly IDATA HDMI-KVM3: caratteristiche e prezzo

Il trasmettitore Techly IDATA HDMI-KVM3 è una soluzione di semplice istallazione (grazie al plug & play), compatta e professionale per poter gestire un sistema video a distanza tramite un singolo cavo. Un altro punto di forza del prodotto, sono le sue dimensioni ridotte di 121x94x25 cm, le quali permettono una facile e non ingombrante installazione. All’interno della confezione troviamo: un trasmettitore e un ricevitore, un cavo mini USB e due alimentatori DC 5V 2A, oltre al manuale utente. Una soluzione particolarmente conveniente, in virtù del suo contenuto prezzo di soli 179,00€ iva inclusa, decisamente contenuto per ciò che offre. Oltre ad essere disponibile sullo store ufficiale Techly, è possibile acquistare il prodotto anche su Manhattan Shop.

