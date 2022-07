Techly Extender in Fibra Ottica HDMI: copertura fino a 40km

Come estendere un segnale audio-video fino a lunghe distanze? Tutto sul nuovo Techly Extender in Fibra Ottica HDMI, l'EXT-EF2000AV4

Come estendere un segnale audio-video fino a lunghe distanze: ecco il nuovo EXT-EF2000AV4 di Techly

Techly continua a lavorare sulla progettazione di strumenti all’avanguardia e di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dall’utente singolo fino alle medio-grandi imprese. In questa circostanza, parliamo del nuovo Extender in Fibra Ottica HDMI, capace di trasmettere il segnale audio-video in alta definizione (fino a [email protected]) da una sorgente a un’altra, ubicate a una distanza massima di 40km. Il prodotto in questione permette di ovviare al problema della connessione cablata, garantendo un risultato audio-video ottimale grazie all’ausilio della fibra ottica monomodale.

EXT-EF2000AV4: specifiche

Nello specifico, il nuovo Techly Extender in Fibra Ottica HDMI (EXT-EF2000AV4), si compone di due dispositivi: un trasmettitore, da collegare con un cavo HDMI 1.3 alla sorgente primaria, e un ricevitore, da collegare sempre mediante cavo alla sorgente di destinazione su cui si desidera riprodurre i contenuti. I due prodotti vanno collegati tra loro mediante la fibra ottica monomodale e garantiscono una velocità di trasmissione di 1.25Gbps, con una totale assenza di latenza. Il dispositivo supporta diversi formati video, a partire dalla qualità (SD) fino alla Full HD ([email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]/60Hz; [email protected]/60Hz; [email protected]/60Hz). Il tutto, in due apparecchi dalle dimensioni e dal peso ridotti al minimo (138.0 mm di larghezza, 81.5 mm di altezza e 24.0 mm di profondità, con un peso di 95 grammi), in grado di garantire robustezza e il funzionamento in tutte le condizioni climatiche. In dotazione viene anche fornito un ricevitore e trasmettitore IR per poter controllare a distanza gli apparecchi collegati alle differenti sorgenti.

EXT-EF2000AV4: utilizzo e prezzo

EXT-EF2000AV4 è rivolto principalmente alle medio-grandi imprese, le quali hanno bisogno di riprodurre uno stesso contenuto audio-video su più dispositivi collocati in sedi differenti. Entrando più nello specifico, questo dispositivo può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, riproducendo il segnale video dal sistema di sorveglianza nei centri di controllo; nei sistemi medici; nella visualizzazione commerciale, dove uno stesso logo o uno spot pubblicitario deve essere riprodotto su più schermi; per le trasmissioni televisive, gestendo i collegamenti esterni o i vari spot pubblicitari a distanza; negli aeroporti e in molte altre circostanze. Una soluzione semplice ma allo stesso tempo professionale, e soprattutto conveniente. Il prodotto è disponibile anche su Manhattan Shop, al costo di 362,19 € iva compresa, un prezzo davvero limitato, considerando la copertura garantita dal dispositivo. Un sistema all’avanguardia, di facile istallazione pensato per soddisfare al massimo le esigenze di tutti coloro che hanno la necessità di inviare un segnale audio-video al massimo della qualità.

