Successivo

Magazine | Sommario

PC 418 gennaio 2026: ecco cosa troverete!

Redazione | 26 Dicembre 2025

magazine pc magazine Sommario

Arriva il primo numero dell’anno con tante grandi novità e un servizio da non perdere su come riutilizzare vecchi hardware, dandogli una nuova vita.

A breve disponibile in edicola il numero 418 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese! Come sempre, approfondimenti firmati da esperti del settore, tanti test prodotto e un occhio al mondo vintage che tanto ci appassiona…

L’articolo principale riguarda tutte le modalità per dare nuova vita a vecchi hardware inutilizzati. Il potenziale è infinito, così come l’utilizzo che se ne può fare.

Spazio, ovviamente, anche alle prove. Nello specifico:

ASUS ExpertCenter PN54: un mini computer compattissimo, perfetto per l’l’AI

Philips Evnia 5000 27M2N5901A: pensato per i veri gamer con risoluzione top

ACDSee Photo Studio Ultimate 2026: l’AI potenzia il software

Infine, un tocco di “vintage” con l’incredibile e storico duello tra due colossi dell’informatica, ovvero Atari e Commodore. In questo numero, “il secondo round”.

PC Professionale 418 dicembre 2026 sta arrivando. Pronti?

La tua pubblicità su PC Professionale?
Contattaci per info