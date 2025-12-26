PC 418 gennaio 2026: ecco cosa troverete!

A breve disponibile in edicola il numero 418 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese! Come sempre, approfondimenti firmati da esperti del settore, tanti test prodotto e un occhio al mondo vintage che tanto ci appassiona…
L’articolo principale riguarda tutte le modalità per dare nuova vita a vecchi hardware inutilizzati. Il potenziale è infinito, così come l’utilizzo che se ne può fare.
Spazio, ovviamente, anche alle prove. Nello specifico:
ASUS ExpertCenter PN54: un mini computer compattissimo, perfetto per l’l’AI
Philips Evnia 5000 27M2N5901A: pensato per i veri gamer con risoluzione top
ACDSee Photo Studio Ultimate 2026: l’AI potenzia il software
Infine, un tocco di “vintage” con l’incredibile e storico duello tra due colossi dell’informatica, ovvero Atari e Commodore. In questo numero, “il secondo round”.
PC Professionale 418 dicembre 2026 sta arrivando. Pronti?