PC Professionale di aprile 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 361:

Editoriale

Amazon Vesta: il primo step di un successo o un altro Fire Phone?

News

Snam: al via il “dispacciamento intelligente”

Con CorelDraw 2021 collaborare è più facile

Covid-19, le sfide del printing

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

SPID, Pubblica Amministrazione e dintorni

Portégé X30W, convertibile ultraleggero per il business

Samsung Galaxy S20 FE, come gli utenti lo vogliono

Realme, lo smartphone 5G con un prezzo conveniente

Moto G 5G, fino a due giorni di autonomia

Xiaomi, un monitor di qualità alla portata di tutti

Ricarica wireless con Sandisk Ixpand Charger 15W

Arriva in Italia il sound berlinese targato Teufel

First Looks – Software

Editoriale software

Estensioni, app e sicurezza

Il disegno tecnico secondo Corel

Suite di sicurezza per l’intera famiglia con Kaspersky Security Cloud

Missive v. 9.41.2, il client di posta che favorisce la collaborazione

Le app del mese: Genius Scan 6.0.2 – Aiic Voices 1.4.2 – Fitness Totals 1.0.7

Approfondimenti

Acquisti senza frontiere

Quali sono gli strumenti e le opzioni per risparmiare comprando dall’estero, senza prendere fregature.

Passare a Linux

Linux è finalmente pronto a conquistare desktop e notebook degli utenti consumer? Ne analizziamo pregi e difetti, illustrando le principali differenze rispetto a Windows e scoprendo come sfruttare al meglio le moltissime funzioni e strumenti offerti da questa famiglia di sistemi operativi.

Da notebook a “desktop”

Con i giusti accessori potete rendere il notebook potente e versatile come una postazione fissa.

Tv nuova? Come impostarla bene

Non basta togliere un nuovo televisore dalla scatola per farlo funzionare davvero al suo meglio.

Rubriche

Legge&bit: Sono legali i software di proctoring?

Libri del mese: #Datastories – La democrazia dei followers – L’unica regola è che non ci sono regole

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

