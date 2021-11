Sommario dicembre 2021

È in edicola il numero 369 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese!

PC Professionale di dicembre 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 369:

Editoriale

Il parental control? Non serve…

News

Snam: l’impegno per una rete pronta all’idrogeno

Master in Gestione Assicurativa: innovazione, sostenibilità e scenari internazionali

Mooney: l’attenzione per l’ambiente passa anche dalle scelte tecnologiche

Fare impresa in modo sostenibile: Joule lancia il suo nuovo programma formativo

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Un anno dopo il primo Apple Silicon

E-book reader: le novità Kobo per leggere in grande (e non solo)

Radeon RX 6600, la Gpu arrivata sul mercato nel momento sbagliato

Sony WF-1000XM4: una grande eredità che non ha fermato l’evoluzione

Dji Action 2: modulare, magnetica, minuscola e divertentissima da usare

Tenda RX9 Pro, un router Wi-Fi 6 a meno di 100 euro

Pad 5, Xiaomi ha anche il suo tablet

Motorola Edge 20, ritorno allo schermo piatto

First Looks – Software

Editoriale software

Il metaverso di Facebook

Scatti senza rumore con NoNoise AI 2021

Pdf Candy, il factotum per la gestione dei file Pdf

Le app del mese: iBroadcast 8.1.2 – Atlas Obscura 1.0.3 – Offline Reader for reddit 1.3.3 – Halide Mark II 2.5.4 – SmartGym: Gym & Home Workouts 5.4.6

Approfondimenti

Parental control

I dispositivi tecnologici fanno parte della vita quotidiana di adulti, adolescenti e bambini; ma insieme alle grandi opportunità di approfondimento, comunicazione e intrattenimento, l’uso di questi device e l’accesso ai servizi online porta con sé anche rischi significativi, che non possono essere trascurati.

Intel Alder Lake-S

Si apre l’era delle architetture x86 ibride per i Pc desktop.E Intel segna una data storica nell’evoluzione dei processori. In prova il Core i9-12900K: 8 core veloci e 8 core efficienti capaci di eseguire 24 thread in simultanea.

Storage su Ssd

Scegliere il disco perfetto per aggiornare o espandere il vostro desktop oppure il notebok, ma anche la console. Abbiamo messo a confronto 7 unità Ssd in formato M.2 con interfacce NVMe Pci Express 4.0 e 3.0.

Rubriche

Legge & bit: Cosa insegna il contagio ransomware della SIAE

Libri del mese: Facebook: l’inchiesta finale – Immersi nelle storie – Homo Deus

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

