Sommario febbraio 2022

PC Professionale di febbraio 2022 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 371:

Editoriale

Smartphone, sei il nostro migliore amico. Ci hai dato tanto, ma ti sei preso troppo

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Un Natale tra le stelle

Motorola Defy, lo smartphone costruito per durare a lungo

Acer Aspire 7, un notebook da 15″ tuttofare in salsa AMD

Aron Extreme: il desktop gaming di ultima generazione

Eero 6 Pro, il kit mesh di Amazon diventa pi potente

Da Toshiba gli Hdd da 16 TB pensati per il settore enterprise

Watch GT3, lo smartwatch Huawei adatto anche allo sport

Fitbit Charge 5: smart band evoluta per gli amanti del fitness

Le cuffie perfette per il lavoro ibrido: Jabra Evolve2 75

Editoriale software

Una specie di allibratori

Nuovi effetti per Pinnacle Studio 25 Ultimate

ACDSee Photo Studio Ultimate 2022 usa l’AI

Filmati liberi da artefatti con Video Enhance AI

Le app del mese: Picsart Foto & Video Editor 18.7.6 – Uniter: Unit Conversion 1.0. – PastePal – Clipboard Manager 2.8.7 – LiveXLive 8.30.1 – Sticker Maker Studio 1.8.0 – PikChange: Cambia sfondo foto 1.1 – Rif is fun for Reddit 5.2.2

Approfondimenti

Smart speaker

Grazie all’assistente virtuale integrato, gli smart speaker stanno diventando il “cervello” di casa. Come scegliere quello che si adatta meglio alle nostre abitudini? Tre soluzioni a confronto: Amazon Echo, Apple HomePod mini e Google Nest Audio

Internet senza vincoli

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica o da una linea Adsl, oppure non vuole legarsi a un provider con contratti pluriennali, può optare per una connessione a Internet via rete cellulare 4G/5G. Servono un router con slot per Sim card e un piano dati adeguato. Scopriamo come fare.

Il package manager per Windows

Microsoft ha finalmente reso disponibile anche per Windows un package manager “ufficiale”, capace di consolidare, semplificare e in gran parte automatizzare l’installazione e l’aggiornamento di moltissimi software. Scopriamo come funziona e come utilizzarlo nel modo più efficace.

Rubriche

HowTo: Le guide su “come fare”

Pc Tech: I test di PC Professionale per il 2022

Legge & bit: Cosa c’è di nuovo nel “Metaverso”?

Libri del mese: Social media e politica – Le piattaforme mondo – Amori oggi

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

