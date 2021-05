PC Professionale di giugno 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 363:

Editoriale

Recensioni comprate, un boomerang per Aukey (e non solo)

News

Trasformazione digitale e governo del cambiamento: l’approccio di Mediobanca

Superbonus 110%: il vademecum di Ania

Open Factory, il laboratorio innovativo per la rete Ftth

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

L’importanza dell’edge computing

Il convertibile Thinkpad più sottile ha un telaio in titanio

Unire più linee Internet con UaniaBox Lite

Fitbit Sense, la tecnologia al servizio del benessere

Da OWC la dock Usb-C da avere nella borsa da viaggio

Con Arlo il videocitofono diventa “intelligente” e senza fili

First Looks – Software

Editoriale software

Signal contro Cellebrite

Nik Collection 3, una collezione di filtri fotografici avanzati

Denoise AI di Topaz: l’intelligenza artificiale cancella il rumore delle foto

Sumo e Dumo di KC Softwares, per programmi e driver sempre aggiornati

Le app del mese: 1Blocker 3.16 – HomePaper for HomeKit 1.0.7 – Leto: Catalogare Libri 1.1 – TechniCalc Calculator 1.12 – Schooly 2021.4 – Any Distance: Share Workouts 1.2 – Sunset Time: Alba e tramonto 1.0.4 – Cymera Photo Editor 4.3.1 – JoyTunes Simply Guitar 3.3

Approfondimenti

Fotografie nel cloud

I servizi online dedicati all’archiviazione, all’organizzazione e alla condivisione delle immagini sono preziosissimi in molte circostanze e perfetti per gestire le fotografie in ambito familiare, ma il settore non è troppo ricco di alternative ed è praticamente impossibile trovare una soluzione completamente gratuita.

Schede grafiche: la fascia media

AMD Radeon RX 6700 XT vs. Nvidia GeForce RTX 3060: a confronto i modelli di fascia media che permettono di giocare con le ultime tecnologie a risoluzione QHD.

Musica in streaming

Digitale, cristallina, immateriale, organizzata, versatile e fluida. Oggi la musica “viaggia” nella Rete e basta un semplice abbonamento per accedere a una biblioteca infinita di brani.

Intel NUC 11

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze: alcuni piccoli desktop possono nascondere grandi prestazioni.

Rubriche

Legge&bit: I limiti culturali del regolamento comunitario AI

I libri del mese: AI & Conflicts Volume 1 – Il libretto rosso di Amazon – Il discorso dei dati

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

