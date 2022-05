Sommario giugno 2022

PC Professionale di giugno 2022 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 375:

Editoriale

Bye bye iPod

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

DJI Mini 3 Pro: un gigantesco passo avanti per i droni

Motorola Edge 30 Pro, il primo con Snapdragon 8 Gen 1

Ricarica completa in 15 minuti, il record del Redmi Note 11

LinkBuds: con Sony la musica diventa trasparente e onnipresente

Multy, il sistema Wi-Fi mesh di Zyxel per la casa

Video Ultra Hd via Ethernet fino a 70 metri con l’extender Techly

First Looks – Software

Editoriale software

La maledizione degli utenti precoci

Fotoritocco su livelli con Exposure X7

3ds Max 2023: arriva il 3D per il Web in formato gITF

Approfondimenti

Sicurezza “made in Europe”

La guerra in Ucraina ha riportato in primo piano, anche in modo strumentale e probabilmente interessato, la questione della provenienza degli strumenti software, in particolare quelli dedicati alla sicurezza informatica. Scopriamo cosa offrono e come si comportano i principali prodotti antimalware realizzati in Europa.

Intel Arc mobile

Il 30 marzo sono state annunciate le nuove Gpu discrete per laptop: nascono anche per il gaming e vogliono competere con le soluzioni di AMD e Nvidia. Dopo quasi 25 anni Intel torna nel mercato dei chip grafici consumer discreti: sarà la volta buona?

Metaverso

Infiniti universi virtuali e tridimensionali nei quali immergersi e con i quali interagire per mezzo del proprio avatar, ovvero una rappresentazione sintetica in forma digitale della propria persona (e della propria personalità).

Rubriche

HowTo: Le guide su “come fare”

Libri del mese: Lì dentro – Porcospini digitali – Gigacapitalisti

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

