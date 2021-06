PC Professionale di luglio 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 364:

Editoriale

Il Green Pass è pronto al via. E il semaforo è rosso per l’app IO

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Le vendite di smartphone tornano a crescere

Xiaomi Mi 11 Ultra, lo smartphone davvero esagerato

Techly ICA-LCD 441, la staffa per monitor che occupa poco spazio

Lenovo Thinkbook 15p, per la creatività ma non solo

Il Matebook da 15 pollici diventa più veloce

BenQ SW271C, il display ideale per l’editing e la stampa fotografica

Mi Smart Band 6: imbattuta ma la concorrenza incalza

Da Thomson videocamera, faretto e sirena in un’unica soluzione

First Looks – Software

Editoriale software

Il futuro di Windows è oggi

Collaborazione avanzata con CorelDraw

digiKam 7 riconosce da solo le persone nelle foto

Semplificare il lavoro quotidiano sul Pc con Microsoft Power Automate

Le app del mese: Darkroom 5.3.3 – Light Panel / Table 1.3 – Geotag Photos Pro 2.3.4

Approfondimenti

Fastweb NeXXt, l’Internet Box “smart”

Fastweb NeXXt, il router di nuova generazione per fibra ottica e xDsl, è estremamente sofisticato e capace di ottime prestazioni. E in più integra un assistente vocale Alexa e tecnologia mesh.

Suite di sicurezza fai-da-te

Oltre alla protezione contro i malware veri e propri, le moderne security suite offrono anche una miriade di altre funzioni, che spaziano dal backup dei dati alla gestione delle password. Con un po’ di lavoro, però, si può ottenere gratuitamente una dotazione analoga, in alcuni casi addirittura migliore.

Lost&Found

Mai più oggetti smarriti: è la promessa dei localizzatori Bluetooth, piccoli dispositivi da attaccare alle cose che volete “tracciare”. In prova le soluzioni di Apple, Chipolo, Filo, musegear e Tile.

Software portable: i programmi indispensabili

Scopriamo quali sono i migliori programmi votati alla “portabilità”, una categoria di software ideale quando siamo costretti a lavorare su altre postazioni. O anche se non vogliamo “sporcare” troppo l’installazione di Windows sul nostro computer personale.

Nvidia, non solo Gpu

Per Nvidia continua il periodo di grandi cambiamenti. Al Gtc 2021 l’azienda ha presentato una nuova Cpu, la più recente Dpu e le versioni professionali delle Gpu Rtx. Tutto completato da una ricca offerta software.

Rubriche

I libri del mese: Le persone non servono – Statosauri – COVID-19 and Public Policy in the Digital Age

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

