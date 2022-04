Sommario maggio 2022

È in edicola il numero 374 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese!

PC Professionale di maggio 2022 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 374:

Editoriale

L’ufficio è dove si trova il computer

News

Parte l’iniziativa “Drive in Italy”: le regole della strada insegnate attraverso la conoscenza dell’Italia

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Prezzi in aumento per gli Ssd, come previsto

Xiaomi 12X, lo smartphone di fascia alta che costa il giusto

L’adattatore Usb D-Link per le reti Wi-Fi 6

Toughbook G2, il tablet corazzato di Panasonic è anche modulare

Jabra PanaCast 20: la webcam plug&play in alta definizione

First Looks – Software

Editoriale software

Windows 11, un fork degli utenti

Elaborazioni fotografiche e vettoriali con Affinity Photo

Diagrammi di ogni tipo con MindManager 22

Le app del mese: Discographic for Discogs – NewPipe – GoodNotes – Mencal, Fantastic Math Tricks – DoMarks

Approfondimenti

Vecchio hardware, nuovo OS

Sempre più spesso i dispositivi IT invecchiano prima nella componente software che nell’hardware; macchine capaci di prestazioni ancora sufficienti vengono abbandonate dagli sviluppatori del sistema operativo e diventano rapidamente obsolete. Ma non bisogna per forza rassegnarsi: esistono soluzioni capaci di donare nuova vita a molti computer, smartphone e tablet con qualche anno sulle spalle.

Smart home

Sensori e dispositivi intelligenti per gestire gli ambienti domestici e rendere le nostre case non solo più sicure ma anche più salutari.

Processori ARM

L’architettura ARMv9 è la novità più importante da 10 anni a questa parte per i processori a base ARM. Ci sono tante e importanti novità su vari fronti, dalla sicurezza fino all’intelligenza artificiale. ARMv9 ci accompagnerà per i prossimi 10 anni e si stima verrà integrata su 300 miliardi di processori.

Rubriche

HowTo: Le guide su “come fare”

Libri del mese: Futuri possibili – Io tiranno – Compagni di viaggio

Sono disponibili le versioni digitali di PC Professionale per dispositivi Apple iOS e Android.

È possibile leggere PC Professionale anche su Readly.

PC Professionale © riproduzione riservata.