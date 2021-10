PC Professionale di novembre 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 368:

Editoriale

Facebook, un ottobre da dimenticare

News

Terna promuove la ricerca sul V2G

Adobe Max 2021: in anteprima le novità dei programmi grafici

La rete in fibra Ftth di Open Fiber è sempre più richiesta

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Telefoni smart ma non troppo

4K MAX: la Fire TV Stick più veloce di sempre. Con poche novità

Xiaomi 11T e 11T Pro, due top di gamma senza spendere troppo

Il notebook ultraleggero Asus per chi fa sul serio

Jabra Elite 7 Pro, gli auricolari in-ear piccolissimi ma di qualità

First Looks – Software

Editoriale software

Verso la sorveglianza di massa

Substance 3D, la proposta di Adobe per la grafica 3D

Wps Office, l’alternativa possibile per l’ufficio

Le app del mese: Mimo: Impara a programmare 5.1.0 – PicStitch 8.2.3 – Cibo – Traduttore menù visuale 1.3 – Yousician 4.38.0 – NeuroNation – Brain Training 3.6.18

Approfondimenti

Chromebook

Gli economici portatili dotati del sistema operativo Chrome OS creato da Google possono essere la soluzione perfetta in ambiti particolari. Scopriamo come sono fatti e come funzionano. E se sono adatti a voi.

Windows 11, il debutto ufficiale

La nuova versione del sistema operativo più utilizzato al mondo è stata rilasciata nella versione definitiva ed è pronta per essere scaricata; scopriamo chi può utilizzarla, come si può installare, quali sono tutte le novità e cosa invece ancora è mancante, nella tradizionale versione x86 e nella nuova variante ARM.

Antivirus gratuiti, i migliori sulla piazza

Il mercato dei software antivirali offre come sempre ampie opportunità di scelta. L’antivirus continua a essere uno strumento di protezione indispensabile, ma con le soluzioni gratuite non è necessario spendere soldi per navigare in sicurezza.

Rubriche

Legge & bit: Non è la privacy il problema dei Ray-Ban targati Facebook

Libri del mese: L’ultimo miglio – La cultura dell’intelligenza artificiale – Fuori i dati!

Automotive: Lidar e guida autonoma

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

Sono disponibili le versioni digitali di PC Professionale per dispositivi Apple iOS e Android.

È possibile leggere PC Professionale anche su Readly.

