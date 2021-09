PC Professionale di ottobre 2021 è in edicola. Ecco il sommario completo del numero 367:

Editoriale

Addio telefono fisso?

News

Apple presenta i nuovi iPhone 13

Open Fiber impiega l’intelligenza artificiale

Con Eni e Cfs la fusione a confinamento magnetico è più vicina

First Looks – Hardware

Editoriale hardware

Chip: una crisi asimmetrica e l’incognita dello smart working

Arlo Essential Indoor, sorveglianza a basso costo

Amazfit PowerBuds Pro: musica, telefonate e sensori dentro un vero “hearable”

Asus ROG Clavis, un DAC portatile per un suono senza compromessi su computer e dispositivi mobile

First Looks – Software

Editoriale software

Se i servizi digitali diventano una lotteria

Nik Collection 4: l’unico limite è la fantasia

Macrium Reflect Home, backup facili e sicuri

Approfondimenti

Apple OS

I sistemi operativi sono sempre più evoluti e condivisi tra i diversi dispositivi, senza perdere intuitività e facilità d’uso. L’utente rimane al centro dell’esperienza cesellata da Apple.

Reti mesh Wi-Fi 6

È la scelta migliore per espandere copertura, velocità e affidabilità della propria rete wireless. I prodotti più moderni si sono aggiornati allo standard 802.11ax, noto anche come Wi-Fi 6. Abbiamo provato sette soluzioni.

Password manager locali

Affidare tutte le proprie credenziali d’accesso a un servizio con database remoto ha qualche vantaggio in termini di praticità, ma richiede una grandissima fiducia nella sua progettazione e gestione. Esiste però un’alternativa: configurare e utilizzare un password manager che salvi le informazioni in locale.

Video on demand: i servizi disponibili in Italia

Oggi con pochi clic è possibile guardare film, serie Tv, documentari e programmi televisivi di ogni genere, sia sulla smart Tv sia con altri dispositivi, anche mobili. Tutto questo grazie ai servizi di video on demand. Ecco quali sono (e come funzionano) i servizi disponibili in Italia.

Rubriche

Legge & bit: Google One VPN e Apple Private Relay garantiscono davvero la nostra privacy?

HowTo: Le guide su “come fare”

Posta HW & SW: Le risposte alle domande dei lettori

