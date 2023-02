News

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2023

Malware

Una notizia per nulla piacevole per l’Italia. Pare infatti che sia il Paese europeo più colpito da attacchi malware

Giunge una notizia dall’ultimo report di Trend Micro Research che ci fornisce un dato piuttosto preoccupante che riguarda gli attacchi malware nel 2022.

Per chi non sapesse, i malware sono dei programmi e codici dannosi che hanno come unico obiettivo. Ovvero quello di violare, danneggiare o disattivare i vari dispositivi quali computer, sistemi, reti, tablet e dispositivi mobili. Spesso assumono quasi pieno controllo delle varie operazioni.

Pensate che l’Italia è stato il Paese europeo maggiormente colpito solo lo scorso anno. I ricercatori dell’azienda di cybersecurity, come riferisce l’Ansa, hanno spiegato come l’Italia sia al primo posto di questa classifica. I mesi incriminati sono da aprile a luglio e poi ancora da settembre a dicembre dell’anno passato.

Per quanto riguarda gli attacchi malware durante l’ultimo trimestre del 2022 l’Italia si è posizionata anche terza al mondo con davanti a sé solo Giappone e Stati Uniti. Ma entriamo nel dettaglio.

Parlando di numeri, infatti, in totale, le varie minacce di tipo malware che hanno colpito utenti e aziende italiane ha toccato (nell’arco di 12 mesi) la cifra di 247.040.439! Insomma davvero tantissimi. L’analisi arriva dalla Smart Protecrion Network, che non è altro che la rete di intelligence globale di Trend Micro. Quest’ultima è costituita da oltre 250 milioni di sensori che hanno un compito ben preciso.

In media, ogni anno, bloccano all’incirca 65 miliardi di minacce. Nel 2021 questo numero ha raggiunto addirittura il record di 94 miliardi.

Ma come veicolare i malware? Uno dei più diffusi è senza dubbio l’arrivo di mail con all’interno dei link da cliccare o file da aprire, tutti rigorosamente infetti e pronti a insediarsi nei nostri dispositivi. Mi raccomando: NON APRITELI! Come si legge sul sito dell’Ansa l’azienda di sicurezza Barracuda ha svolto un ricerca che svela come il 75% di organizzazioni hanno subito almeno un attacco negli ultimi 12 mesi. Stando ad una recente ricerca dell’azienda di sicurezza Barracuda, il 75% delle organizzazioni intervistate è stato vittima di almeno un attacco via e-mail andato a buon fine negli ultimi 12 mesi, e, “tra quelle colpite, il potenziale costo medio per l’attacco più oneroso è stato di oltre 1 milione di dollari”.