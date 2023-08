News

Martina Pedretti | 14 Agosto 2023

elon musk mark zuckenberg

Mark Zuckerberg accusa Elon Musk e dà un ultimatum per il scontro

Fermi tutti! Sembra proprio che lo scontro tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk in Italia sia in fase di stallo. Infatti il CEO di Meta ha dichiarato in un post di Threads che il rivale di X non sia in realtà disposto a fare quanto millanta da giorni.

“È ora di andare avanti. Siamo tutti d’accordo che Elon non è serio“, ha scritto Zuck, aggiungendo che il silenzio del proprietario di X (ex Twitter) sulla conferma di una data dimostri che non sia in verità pronto a fronteggiarlo.

La dichiarazione di Mark Zuckerberg è arrivata dopo che su X Elon Musk ha offerto di prestarsi a un “incontro di pratica” la prossima settimana a casa di Zuckerberg. “Se vuoi un vero incontro devi allenarti da solo e farmi sapere quando sei pronto a competere“, ha aggiunto il CEO di Meta.

I due rivali avevano concordato a giugno di affrontarsi in uno scontro fisico, ma nelle settimane le voci al riguardo si sono fatte sempre più vaghe. Su X Elon Musk ha rilasciato informazioni prive di fondamento e non concordate, come il luogo dove si svolgerà il combattimento e a chi andranno i proventi.

Zuckerberg, dal canto suo, continua a dirsi pronto e disposto a combattere, mentre Musk tergiversa, ma senza abbandonare l’idea.

Non sappiamo quindi dirvi se lo scontro tra Musk e Zuckerberg si terrà veramente, se si svolgerà in Italia e se effettivamente sarà in diretta streaming su X e sui social del gruppo Meta. Vi aggiorneremo con i prossimi sviluppi.