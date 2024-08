News

Martina Pedretti | 30 Agosto 2024

Barbie

Sul mercato arriva il telefono di Barbie, creato da Nokia e Mattel: ecco com’è fatto, quanto costa e perché non si connette ai social.

Alla scoperta del telefono flip di Barbie

Human Mobile Devices (HMD), l’azienda nota per aver creato i telefoni Nokia, ha collaborato con il gigante dei giocattoli Mattel per lanciare un flip phone a tema Barbie.

Questo dispositivo retrò, progettato appositamente per chi desidera una vita più semplice e senza distrazioni digitali, si presenta come un cellulare a conchiglia dotato di fotocamera, sveglia, lettore MP3 e funzioni di chiamata e messaggistica. Tuttavia, non offre alcun accesso a Internet o ai social media.

Il lancio del telefono Barbie coincide con un momento in cui un numero crescente di giovani della Generazione Z sta decidendo di abbandonare gli smartphone tradizionali in favore di dispositivi più semplici. Questo perché si tenta di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi.

“Non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo reale insieme. Ecco cos’è il telefono Barbie di HMD! Non c’è nessuna app che possa distrarti. È arrivato il momento di disconnettersi per riconnettersi“, si legge sul sito.

Tra le sue uniche funzioni viene segnalato che all’accensione l’utente sarà accolto da un messaggio vocale che lo saluta, dicendo “Ciao Barbie“, come nel film del 2023 di Greta Gerwig. Il comparto fotografico include una fotocamera VGA da 0,3 MP e flash LED. Il telefono è anche dotato di un display esterno con specchio.

Ma quanto costa? Attualmente il telefono di Barbie è disponibile in Italia sul sito ufficiale di HMD al prezzo consigliato di 129,99 euro.

Ecco un piccolo video dedicato al flip phone:

Oltre alle sue funzioni essenziali, il dispositivo include accessori divertenti come un cordino con perline in stile Barbie, ciondoli personalizzabili, cover a tema e adesivi.