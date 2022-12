News

Andrea Sanna | 20 Dicembre 2022

Instagram

La foto di Messi supera l’uovo

Lionel Messi non si è solo aggiudicato il Mondiale insieme ai suoi compagni di squadra dell’Argentina, ma ha superato anche un record! E no, stavolta non facciamo riferimento all’ambito sportivo.

La foto della Pulce (o Pulga per dirlo in spagnolo) ha battuto di gran lunga il post con più like in assoluto, appartenuto fino a oggi a @world_record_egg. Lo scatto dell’uovo è stato dunque spodestato.

Ma scopriamo insieme la classifica completa…

10. Kylie Jenner

Foto Kylie Jenner

Al decimo posto di questa speciale classifica troviamo Kylie Jenner.

La foto di riferimento è l’annuncio della gravidanza della famosa influencer.

I mi piace sono circa 24,9 milioni (o qualcosa in più).

Chi si nasconde al nono posto? Scopriamolo…